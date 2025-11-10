Тодд Говард признался, что взял первый отпуск за 20 лет после релиза Fallout 4 - "пора было выйти и потрогать траву"

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, что после релиза Fallout 4 впервые за два десятилетия позволил себе настоящий отдых. По его словам, постоянная работа над крупными RPG вроде The Elder Scrolls IV: Oblivion и Skyrim не оставляла времени на жизнь вне студии.

В интервью GQ Говард признался, что после выхода Fallout 4 он взял трёхмесячный отпуск, чтобы “перезагрузиться” после многих лет непрерывной работы:

“Я не отдыхал больше 20 лет. После Fallout 4 я решил взять паузу на три месяца. Мы так долго работали без остановки, что это стало нормой. В какой-то момент понимаешь, что проводишь больше времени в вымышленных мирах, чем с реальными людьми. Тогда я подумал: ‘Наверное, пора пойти и потрогать траву’.”

Разработчик добавил, что перед возвращением на работу немного волновался, но быстро снова почувствовал вдохновение:

“Накануне возвращения я не мог уснуть — было ощущение, будто мы начинаем что-то новое. Мы готовились к Fallout 76 и Starfield, и я был полон энтузиазма.”

Сейчас Bethesda работает над The Elder Scrolls VI, и, по словам Говарда, проект уже проходит внутренние тесты. Он также намекнул, что внезапный “теневой релиз” игры вполне возможен.