Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 331 оценка

Тодд Говард признался, что взял первый отпуск за 20 лет после релиза Fallout 4 - "пора было выйти и потрогать траву"

IKarasik IKarasik

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, что после релиза Fallout 4 впервые за два десятилетия позволил себе настоящий отдых. По его словам, постоянная работа над крупными RPG вроде The Elder Scrolls IV: Oblivion и Skyrim не оставляла времени на жизнь вне студии.

В интервью GQ Говард признался, что после выхода Fallout 4 он взял трёхмесячный отпуск, чтобы “перезагрузиться” после многих лет непрерывной работы:

“Я не отдыхал больше 20 лет. После Fallout 4 я решил взять паузу на три месяца. Мы так долго работали без остановки, что это стало нормой. В какой-то момент понимаешь, что проводишь больше времени в вымышленных мирах, чем с реальными людьми. Тогда я подумал: ‘Наверное, пора пойти и потрогать траву’.”

Разработчик добавил, что перед возвращением на работу немного волновался, но быстро снова почувствовал вдохновение:

“Накануне возвращения я не мог уснуть — было ощущение, будто мы начинаем что-то новое. Мы готовились к Fallout 76 и Starfield, и я был полон энтузиазма.”

Сейчас Bethesda работает над The Elder Scrolls VI, и, по словам Говарда, проект уже проходит внутренние тесты. Он также намекнул, что внезапный “теневой релиз” игры вполне возможен.

14
11
Комментарии:  11
A E

плохо готовились судя по состоянию игорей в день релиза.

4
danilukHF

то есть отдыхает как хочет, еще бы чет там жаловался на работу.

4
Destroited
"пора было выйти и потрогать траву"

и продать еще немножко Скайрима...

4
Uelma

Ну да. С яхты и кокса то надо время от времени слезать.

4
DishonestSherman

Он как это теперь называется, "потрогать траву" :) Судя по последним играм, они её часто "трогают"

3
ant 36436
‘Наверное, пора пойти и потрогать траву’

Не спать не спать, копать копать...

2
Gridon

Отдохнул 3 месяца и выкатил Фоллаут 76 со Старфилдом. Видимо трава была с багами. 20 лет без отпуска это не достижение а профдеформация. Теперь вдохновляется на Скайрим 2 с процедурными пещерами.

2
Anefion

потрогать траву или покурить?

1
dostalker

с одной травы на другую лишь бы свитки 6е не делать

1
Vaipen

Сейчас Тодд курнет травы и выкатит очередной шедевр, в который будем гамать еще ближайшие лет 20ть.

