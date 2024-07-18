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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 20 040 оценок

У создателей Fallout London амбициозные планы, но все зависит от успеха самого мода

Gruz_
Новости

Модификация Fallout London для Fallout 4, вне всякого сомнения, является одним из самых амбициозных разрабатываемых модов и может быть сравнима с Myrtana Chronicles, созданной для Gothic 2. У его создателей в последнее время возникло немало проблем, в основном связанных с Next-Gen апдейтом для четвертой части постъядерной серии, созданной Bethesda. Все члены команды, ответственной за этот мод, знают о возлагаемых на них надеждах и, судя по всему, не хотят допускать ошибок.

В недавнем интервью GameCentral руководитель проекта Fallout London Дин Картер рассказал немного больше о том, что беспокоит коллектив, ответственный за создание мода. Сейчас все ответственные за мод ожидают реакции от игроков, а сам руководитель даже соблаговолил сделать весьма «радикальное» заявление.

В случае провального дебюта мы, вероятно, все отправимся спать, а затем и вовсе растворимся в обществе.

Дин Картер, менеджер FOLON

Это очень резкое заявление, но оно очень четко показывает, какие настроения сейчас царят в команде Fallout London. Все-таки она очень амбициозна и с некоторых пор стала очень чувствительной к медиа, из-за чего мод приобрел большую известность.

Но что, если проект окажется успешным? Картер объявил, что основная команда, ответственная за мод, превратится, так сказать, в студию и начнет создавать свои собственные инди-игры. Таким образом, это будет естественный путь развития, дающий всей команде своего рода «миф основателя».

Но пока все внимание сконцентрировано на разработке Fallout London. Информация о том, когда состоится релиз мода, пока не сообщается, но ожидается, что это произойдет «в ближайшие недели». Поэтому стоит немного подождать и понадеяться, что проект на самом деле окажется стоящим.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Garris1304

Мод еще не вышел, а уже грандиозные планы. Балаболы.

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Nell_0071

Вопрос лишь в том, если я имею версию от стим, как я играть то буду в него или так: сколько стоить он будет?

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Jim_son

это просто мод, так же как и всегда - скачаешь, закинешь в Data/, пропишешь в plugins.txt и будешь играть

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