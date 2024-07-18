У создателей Fallout London амбициозные планы, но все зависит от успеха самого мода

Модификация Fallout London для Fallout 4, вне всякого сомнения, является одним из самых амбициозных разрабатываемых модов и может быть сравнима с Myrtana Chronicles, созданной для Gothic 2. У его создателей в последнее время возникло немало проблем, в основном связанных с Next-Gen апдейтом для четвертой части постъядерной серии, созданной Bethesda. Все члены команды, ответственной за этот мод, знают о возлагаемых на них надеждах и, судя по всему, не хотят допускать ошибок.
В недавнем интервью GameCentral руководитель проекта Fallout London Дин Картер рассказал немного больше о том, что беспокоит коллектив, ответственный за создание мода. Сейчас все ответственные за мод ожидают реакции от игроков, а сам руководитель даже соблаговолил сделать весьма «радикальное» заявление.
В случае провального дебюта мы, вероятно, все отправимся спать, а затем и вовсе растворимся в обществе.
— Дин Картер, менеджер FOLON
Это очень резкое заявление, но оно очень четко показывает, какие настроения сейчас царят в команде Fallout London. Все-таки она очень амбициозна и с некоторых пор стала очень чувствительной к медиа, из-за чего мод приобрел большую известность.
Но что, если проект окажется успешным? Картер объявил, что основная команда, ответственная за мод, превратится, так сказать, в студию и начнет создавать свои собственные инди-игры. Таким образом, это будет естественный путь развития, дающий всей команде своего рода «миф основателя».
Но пока все внимание сконцентрировано на разработке Fallout London. Информация о том, когда состоится релиз мода, пока не сообщается, но ожидается, что это произойдет «в ближайшие недели». Поэтому стоит немного подождать и понадеяться, что проект на самом деле окажется стоящим.
Мод еще не вышел, а уже грандиозные планы. Балаболы.
Вопрос лишь в том, если я имею версию от стим, как я играть то буду в него или так: сколько стоить он будет?
это просто мод, так же как и всегда - скачаешь, закинешь в Data/, пропишешь в plugins.txt и будешь играть