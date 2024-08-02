В Fallout: London вы можете встретить одного из персонажей из Fallout 3

После пяти лет упорной работы мы наконец-то увидели релиз Fallout London. Мод для четвертой части по размеру напоминает приличное DLC, перенося нас в 2237 год - это время между первыми двумя частями, так что Team Folon не бездельничала, когда дело дошло до углубления в историю. Кроме того, нам предстоит встретиться с одним будущим успешным предпринимателем.
Чтобы в полной мере понять смысл пасхального яйца, тайно подброшенного Team Folon, нам нужно вернуться во времена третьего Fallout. Там мы познакомимся с Аллистером Тенпенни, британским предпринимателем в самом расцвете сил, который много лет назад прибыл в американскую пустошь, чтобы сколотить состояние.
Тем временем старику удалось приобрести роскошный отель, переименованный в "Тенпенни-Тауэр", и предоставить кров выжившим во время опасных путешествий. Разумеется, за соответствующую плату. Персонаж Аллистера связан с несколькими заданиями, которые не всегда идут на пользу его бизнесу или ему самому - особенно когда речь идет о предоставлении убежища упырям.
Поскольку действие Fallout London происходит в Великобритании, игроки были почти уверены, что мистер Тенпенни обязательно появится в игре. И действительно, мы можем познакомиться с 40-летним предпринимателем задолго до того, как он покинул свою родину ради покорения Америки.
Мы найдем Аллистера в правительственном районе Вестминстер. Он - владелец поместья Тенпенни, для которого мы можем выполнить "небольшое" задание, ведущее к удовлетворению амбиций по устранению важного аспекта каждой поездки в Лондон.
Примитивный кстати квест, типичный омаж, лучше б дали опять возможность напустить диких гулей, жителей на куски разорвать.
До сих пор не могу понять, как и главное зачем он пересек целый океан и переехал в Вашингтон. Ладно бы в Вегас или НКР, там хоть цивилизация... была, но Пучтошь это же буквально радиоактивная помойка, в которой нихрена нет, кроме мутантов и дикарей.