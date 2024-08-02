В Fallout: London вы можете встретить одного из персонажей из Fallout 3

После пяти лет упорной работы мы наконец-то увидели релиз Fallout London. Мод для четвертой части по размеру напоминает приличное DLC, перенося нас в 2237 год - это время между первыми двумя частями, так что Team Folon не бездельничала, когда дело дошло до углубления в историю. Кроме того, нам предстоит встретиться с одним будущим успешным предпринимателем.

Чтобы в полной мере понять смысл пасхального яйца, тайно подброшенного Team Folon, нам нужно вернуться во времена третьего Fallout. Там мы познакомимся с Аллистером Тенпенни, британским предпринимателем в самом расцвете сил, который много лет назад прибыл в американскую пустошь, чтобы сколотить состояние.

Тем временем старику удалось приобрести роскошный отель, переименованный в "Тенпенни-Тауэр", и предоставить кров выжившим во время опасных путешествий. Разумеется, за соответствующую плату. Персонаж Аллистера связан с несколькими заданиями, которые не всегда идут на пользу его бизнесу или ему самому - особенно когда речь идет о предоставлении убежища упырям.

Поскольку действие Fallout London происходит в Великобритании, игроки были почти уверены, что мистер Тенпенни обязательно появится в игре. И действительно, мы можем познакомиться с 40-летним предпринимателем задолго до того, как он покинул свою родину ради покорения Америки.

Мы найдем Аллистера в правительственном районе Вестминстер. Он - владелец поместья Тенпенни, для которого мы можем выполнить "небольшое" задание, ведущее к удовлетворению амбиций по устранению важного аспекта каждой поездки в Лондон.