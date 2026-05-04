ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 777 оценок

В фанатский ремейк Fallout 1 для Fallout 4 добавили новые локации, квесты, персонажей и оружие

monk70 monk70

Моддер Security95 выпустил мод Vault 13 New Horizons для Fallout 4, который добавляет новые локации, квесты, персонажей и оружие.

Fallout 4 "Fallout: Vault 13 - фанатский ремейк первой части - демо"

Для тех, кто не знал, Vault 13 — это, по сути, ремейк первой игры Fallout в Fallout 4. И, как следует из названия, Vault 13 New Horizons — это её продолжение. Он добавляет новые локации, квесты, персонажей, оружие и броню. Более того, в нём есть озвучка почти всех главных персонажей.

Security95 также заявил, что планирует полностью воссоздать Fallout 1. Однако он не будет делать открытый мир, так как это займёт целую вечность, если делать это в одиночку или с небольшой командой. Вместо этого, моддер планирует создавать отдельные локации. Это значительно ускорит разработку, позволив ему сосредоточиться на основных элементах. Также будут случайные встречи, которые уже добавлены, если вы попытаетесь покинуть Джанктаун и отправиться в Шейди-Сэндс.

Вы можете скачать его по ссылке выше. Обратите внимание, что вам понадобится базовый мод Vault 13. В противном случае это дополнение не будет работать.

ПК
22
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
darckgodx

Успехов даному товарищу в его начинаниях

3
Destroited

В фанатский ремейк Fallout 1 для Fallout 4 который никогда не увидит свет как и тысячи подобных проектов добавили новые локации, квесты, персонажей и оружие а так же еще множество пустых и несбыточных обещаний.

3
Alex40001

как бы такой нескромный вопросик как они это делать собрались ? ремейк 1 части на движке 4 там карта не 5 и не 10 километров...

2
CommunicativeDorn

Серьезная работа. Удачи ему. Это не комментики на пг строчить.