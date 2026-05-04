В фанатский ремейк Fallout 1 для Fallout 4 добавили новые локации, квесты, персонажей и оружие

Моддер Security95 выпустил мод Vault 13 New Horizons для Fallout 4, который добавляет новые локации, квесты, персонажей и оружие.

Для тех, кто не знал, Vault 13 — это, по сути, ремейк первой игры Fallout в Fallout 4. И, как следует из названия, Vault 13 New Horizons — это её продолжение. Он добавляет новые локации, квесты, персонажей, оружие и броню. Более того, в нём есть озвучка почти всех главных персонажей.

Security95 также заявил, что планирует полностью воссоздать Fallout 1. Однако он не будет делать открытый мир, так как это займёт целую вечность, если делать это в одиночку или с небольшой командой. Вместо этого, моддер планирует создавать отдельные локации. Это значительно ускорит разработку, позволив ему сосредоточиться на основных элементах. Также будут случайные встречи, которые уже добавлены, если вы попытаетесь покинуть Джанктаун и отправиться в Шейди-Сэндс.

Вы можете скачать его по ссылке выше. Обратите внимание, что вам понадобится базовый мод Vault 13. В противном случае это дополнение не будет работать.