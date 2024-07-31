В игры серии Fallout играли в 5 раз больше за квартал после выхода сериала

В недавнем финансовом отчете генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подробно рассказал об успехах компании за последний квартал. Он обратился к франшизе Fallout, рассказав о влиянии недавно запущенного телесериала на игры, что стало очевидным по резкому росту числа игроков после выхода первого сезона шоу на сервисе Amazon Prime Video.

В разговоре с инвесторами и СМИ Наделла коснулся ранее опубликованного сообщения о том, что Fallout является вторым по популярности сериалом Prime Video за всю историю. Amazon ясно дал понять об этом вскоре после дебюта сериала в апреле 2024 года.

Он также упомянул, что за квартал количество проведённых часов в играх Fallout на Xbox Game Pass резко возросло, и эта статистика увеличилась в пять раз.

Наконец-то мы представляем нашу IP новой аудитории. Например, Fallout дебютировал как телешоу на Amazon Prime в этом квартале. Это был второй по популярности тайтл на платформе за всю историю, а количество часов, проведенных в Game Pass для франшизы Fallout, увеличилось почти в 5 раз за квартал.

Через несколько недель после выхода телешоу Fallout, Bethesda Game Studios выпустила долгожданное обновление следующего поколения для Fallout 4 и опубликовала самое большое обновление для Fallout 76, которое приветствовало сотни тысяч новых пользователей.