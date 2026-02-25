ЧАТ ИГРЫ
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 658 оценок

Версия Fallout 4 для Switch 2 получит поддержку DLSS в будущем патче

monk70 monk70

Порт Fallout 4: Anniversary Edition на Switch 2 получил очень положительные отзывы на начальном этапе. Как в графическом, так и в техническом плане RPG работает очень хорошо, с дополнительным бонусом в виде трёх режимов с частотой 30, 40 и 60 кадров в секунду.

Более того, Bethesda Game Studios не собирается останавливаться на достигнутом. В социальных сетях разработчик анонсировал две новые функции, которые появятся в будущем обновлении. Оно улучшит стабильность, а также обеспечит совместимость с DLSS, что должно улучшить графику игры.

Спасибо всем, кто уже окунулся в исследование Содружества на Nintendo Switch 2! В дополнение к текущим режимам 60 и 40 кадров в секунду, в одном из следующих обновлений мы добавим следующее:

- Поддержка DLSS
- Дополнительные улучшения стабильности
Комментарии:  6
Andrey Nikiforov

Пора бы уже 5-ю часть пилить

Лидер Мур

хаха а на пк они не хотят добавить длсс? я понимаю что игра и так летает на ультрах в 2к в 150 фпс, но сглаживание dlaa не помешало бы точно!

Mr-Foster

С добрым утром. Мод есть для этого, писал же про него тебе как раз

Лидер Мур Mr-Foster

видел его на нексусе, там к нему надо еще 3 мода, я забил

Wellyndyt
Версия Fallout 4 для Retro Сonsole 2 получит поддержку DLSS в будущем патче
A E

Йоба фол облизан ...

Ю донт сэй