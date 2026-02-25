Версия Fallout 4 для Switch 2 получит поддержку DLSS в будущем патче

Порт Fallout 4: Anniversary Edition на Switch 2 получил очень положительные отзывы на начальном этапе. Как в графическом, так и в техническом плане RPG работает очень хорошо, с дополнительным бонусом в виде трёх режимов с частотой 30, 40 и 60 кадров в секунду.
Более того, Bethesda Game Studios не собирается останавливаться на достигнутом. В социальных сетях разработчик анонсировал две новые функции, которые появятся в будущем обновлении. Оно улучшит стабильность, а также обеспечит совместимость с DLSS, что должно улучшить графику игры.
Спасибо всем, кто уже окунулся в исследование Содружества на Nintendo Switch 2! В дополнение к текущим режимам 60 и 40 кадров в секунду, в одном из следующих обновлений мы добавим следующее:
- Поддержка DLSS
- Дополнительные улучшения стабильности
Пора бы уже 5-ю часть пилить
хаха а на пк они не хотят добавить длсс? я понимаю что игра и так летает на ультрах в 2к в 150 фпс, но сглаживание dlaa не помешало бы точно!
С добрым утром. Мод есть для этого, писал же про него тебе как раз
видел его на нексусе, там к нему надо еще 3 мода, я забил
Йоба фол облизан ...
Ю донт сэй