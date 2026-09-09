Вокалист группы Breaking Benjamin остановил концерт, чтобы пожаловаться на травлю из-за своего мода для Fallout 4

Бенджамин Бёрнли, вокалист и гитарист рок-группы Breaking Benjamin, неожиданно прервал концерт в Нью-Джерси, чтобы несколько минут рассказывать зрителям о своём моде для Fallout 4 и конфликте с другим моддером.

Видео с концерта 6 сентября в Холмделе снял один из зрителей и опубликовал на Reddit. Бёрнли рассказал со сцены, что занимается модами для Fallout 4 и Skyrim, а недавно выпустил True First Person. По его словам, другой участник моддинг-сообщества начал высмеивать его работу и заявлять, что он не умеет создавать моды.

В ответ музыкант решил использовать собственную аудиторию для продвижения проекта. Он призвал зрителей зайти на Nexus Mods и скачать мод, причём заявил, что собирается рекламировать его на каждом концерте, чтобы увеличить количество загрузок.

«Даже если вы не играете в эту игру — скачайте его. Он есть на Nexus Mods», — призвал Бёрнли публику.

Организаторы концерта тоже подключились к акции: название мода и ник Бёрнли на Nexus Mods — killemloud — вывели на большом экране рядом со сценой. В какой-то момент из зала даже прозвучала просьба прекратить разговоры и продолжить концерт, однако музыкант продолжил рассказывать о конфликте.

Сам True First Person меняет стандартную камеру Fallout 4. В оригинальной игре в режиме от первого лица игрок видит в основном парящие руки, тогда как мод позволяет видеть всё тело персонажа — ноги, одежду и экипировку. Кроме того, камера остаётся от первого лица во время некоторых взаимодействий, которые обычно переводят игру в другой режим.

На странице мода указано, что проект получил обновление 1.2 вскоре после концерта. Бёрнли также продолжает публиковать видео с демонстрацией своей работы.

Примечательно, что у Breaking Benjamin уже есть связь с игровой индустрией: группа записала Blow Me Away специально для саундтрека Halo 2.