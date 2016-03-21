Пит Хайнс опубликовал запись в Twitter’e с указанием времени релиза дополнения Automatron для Fallout 4. DLC выйдет в полночь в Северной Америке на PC и Xbox One, владельцы PS4 версии получат доступ на час позже.

Время выхода Fallout 4: Automatron на PC, PS4 и Xbox One

В Европе DLC выйдет в полночь (по местному времени) на всех платформах. Дополнение добавит в игру новый квест и возможность для создания и кастомизации роботов.