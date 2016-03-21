Время выхода Fallout 4: Automatron на PC, PS4 и Xbox One

Пит Хайнс опубликовал запись в Twitter’e с указанием времени релиза дополнения Automatron для Fallout 4. DLC выйдет в полночь в Северной Америке на PC и Xbox One, владельцы PS4 версии получат доступ на час позже.
В Европе DLC выйдет в полночь (по местному времени) на всех платформах. Дополнение добавит в игру новый квест и возможность для создания и кастомизации роботов.
"Ой-ой-ой, скорее бы, скорее" - описались все школьники...
DLC больше смахивает на мод. Какая интересно цена отдельно на него будет
Слишком долго, игра пройдена и перепрохождению не подлежит.
В полночь с 21 на 22 или с 22 на 23? ))))
Уже на торрентах...