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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 24 973 оценки

Время выхода Fallout 4: Automatron на PC, PS4 и Xbox One

Voronq Voronq

Пит Хайнс опубликовал запись в Twitter’e с указанием времени релиза дополнения Automatron для Fallout 4. DLC выйдет в полночь в Северной Америке на PC и Xbox One, владельцы PS4 версии получат доступ на час позже.

Время выхода Fallout 4: Automatron на PC, PS4 и Xbox One
Время выхода Fallout 4: Automatron на PC, PS4 и Xbox One

В Европе DLC выйдет в полночь (по местному времени) на всех платформах. Дополнение добавит в игру новый квест и возможность для создания и кастомизации роботов.

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Комментарии:  23
Ваш комментарий
Antivirus2k

"Ой-ой-ой, скорее бы, скорее" - описались все школьники...

17
Гейб 30 процентный

DLC больше смахивает на мод. Какая интересно цена отдельно на него будет

15
[Шестерня]

Слишком долго, игра пройдена и перепрохождению не подлежит.

13
mikroob

В полночь с 21 на 22 или с 22 на 23? ))))

12
vald11

Уже на торрентах...

12
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