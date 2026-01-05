Второе дополнение Last Orders для Fallout London выйдет в первом квартале 2026 года

Создатели глобальной модификации Fallout London анонсировали выпуск второго крупного дополнения под названием Last Orders.

По словам руководителя проекта Дина Картера, основная разработка аддона близка к завершению, и команда сосредоточена на тестировании и финальной полировке контента. Точные сроки пока не определены, так как опыт с первым дополнением Rabbit and Pork показал, что этот этап может занять больше времени, чем предполагалось.

Конкретное описание сюжета и механик Last Orders пока не раскрывается. Более подробная информация о Last Orders будет представлена позже. Также команда Team FOLON планирует рассказать о своем будущем, выразив надежду на переход от создания модов к разработке собственных независимых игр.

Дополнение планируется выпустить в первом квартале 2026 года.