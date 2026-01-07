Второй сезон "Фоллаут" значительно повысил количество игроков в играх серии Fallout

История повторяется: как и после премьеры первого сезона в 2024 году, выход продолжения сериала "Фоллаут" на Amazon Prime Video спровоцировал мощный всплеск интереса к видеоигровой франшизе. Согласно свежей статистике, онлайн в ключевых играх серии на площадке Steam вырос практически в два раза с момента старта показа новых эпизодов в декабре.
Данные портала SteamDB наглядно демонстрируют "ренессанс" в Пустоши:
- Fallout 4: Если до премьеры в игре находилось в среднем около 20 000 человек, то к минувшему воскресенью этот показатель превысил отметку в 40 000 пользователей.
- Fallout: New Vegas: Любимая фанатами часть поднялась со средних 8 000 до почти 20 000 одновременных игроков.
- Fallout 76: Многопользовательский проект улучшил свои показатели с привычных 10–15 тысяч до уверенных 30 000.
Рост затронул даже классические изометрические части и Fallout 3 — их аудитория также удвоилась, хоть и в меньших значениях.
Аналитики отмечают, что масштабная зимняя распродажа в Steam, безусловно, помогла привлечь аудиторию, однако она не является единственным фактором успеха. Другие хитовые RPG, такие как The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, также продавались с большими скидками, но показали лишь умеренный сезонный рост, не идущий ни в какое сравнение с динамикой Fallout.
Наибольший всплеск активности зафиксирован в Fallout Shelter. Бесплатный симулятор убежища получил контентное обновление, приуроченное к сериалу, добавив в игру Люси, Максимуса и Гуля, а также события в стиле Нью-Вегаса.
Кроме того, игры серии отлично чувствуют себя на портативных устройствах: Fallout 4 ворвалась в топ-10 самых популярных игр на Steam Deck, поднявшись за неделю сразу на 5 позиций. Все это в очередной раз доказывает, что интерес к вселенной огромен, и фанаты готовы возвращаться в старые игры в ожидании новой полноценной части.
Тогда большая часть остальных сериалов и подавно полный треш, как сериал по игре, он отлично подан, даже, показали фишки стимулятора и т.д.
Четверка заслуженно имеет лучший онлайн. «любимец фанатов» это уже откровенный пережиток прошлого, техническая часть и шутинг никакой критики не вывозил еще на релизе, сейчас это ископаемое скорее. если бы не квесты от Авелона и кураторские идеи от Тодда, то это уже тогда получился бы великий аутер ворлдс
Вернулся как раз в 4 после долгого перерыва, надо пройти хотя бы основные квесты, атмосфера Far Harbor прям очень хорошая и сейчас.
