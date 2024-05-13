Вышло 2-е некст-ген обновление Fallout 4, добавляющее дополнительные возможности для настройки графики на консолях

Как и было обещано на прошлой неделе, Bethesda Game Studios выпустила второе обновление для Fallout 4 Next-Gen, последней версии ролевой игры, выпущенной в 2015 году.
Этот патч исправляет различные серьезные ошибки и, что наиболее важно, добавляет больше возможностей для настройки графики и производительности для пользователей консолей PlayStation 5 или Xbox Series S|X.
Благодаря вашим отзывам мы смогли реализовать возможность контролировать точность графики и производительность. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать настройки по умолчанию, но теперь вы можете изменить параметры, чтобы они лучше соответствовали вашему стилю игры и отображению.
Целевая частота кадров позволяет выбирать между 30, 40 и 60 (по умолчанию). Важно отметить, что для выбора 40 ваш дисплей должен поддерживать частоту 120 Гц. Теперь вы можете выбирать между визуальными эффектами и производительностью (по умолчанию), пытаясь сохранить целевую частоту кадров. Если вы выберете целевую частоту кадров 60, мы рекомендуем выбрать «Производительность». Оба режима могут динамически регулировать внутреннее разрешение, когда сцены или действия становятся более тяжелыми. Обратите внимание, что оба режима можно изменить только из главного меню.
Исправление ошибок
- Общие улучшения стабильности.
- Исправлена визуальная проблема с некоторыми пространствами изображений.
- Автоматический HDR снова включен (Xbox Series S|X)
- Исправлена проблема, из-за которой зарезервированное пространство не отображалось правильно в меню порядка загрузки (Xbox Series S|X).
- Исправлена проблема с полем имени персонажа в широкоэкранном режиме. (ПК)
- Исправлена проблема, из-за которой пакеты иногда загружались не полностью и могли привести к сбою.
- Исправлена проблема со сменой материалов.
- Исправлена проблема с порядком загрузки, из-за которой DLC нарушался до перезапуска после загрузки модов (PlayStation 5).
- Исправлена проблема, которая иногда приводила к сбою, если вы возвращались в главное меню, а моды в очереди все еще загружались (PlayStation 5).
- Исправлена ошибка, из-за которой меню Creation Club не отображалось (Microsoft Store).
- Исправлен сбой, который мог произойти при подключении к сети после приостановки/возобновления с отключенной сетью (Xbox One).
Тот случай когда такие патчи на ПК нахрен не впёрлись так как сама Беседка в любом случае не будет исправлять реальные косяки и проблемы которые есть в игре (это уже давно сделали мододелы) но эти патчи реально сильно подгадили мододелам и игрокам которые используют много модов, радует только то что на пиратке нет ни каких пробем с этими обновами.
Да в стиме нет проблем,если не обновляться.Просто играю в старую версию.
весь "некст-ген" выражен в увеличении частоты кадров и добавлении HDR?
В 2000-х о таком можно было мечтать,когда покупали диски в ларьках.Зажрались...
когда я 20 лет назад покупал диск в ларьке - я надеялся что у меня игра пойдет :) Помню жутчайшее разочарование, когда купил первый Деус Экс, а у меня комп не тянул и я мрачно копил на апгрейд.
Я в ларьке покупал картриджи для денди и сегу, там было всё топ. А тут фигня какая-то
Даже свои всосные осколки от выстрелов исправить не могут. НИхт гейн путч Горвард стуле.
Как вообще состояние игры на ПК с этим обновлением? Совсем всё плохо или более менее?
Ничего не изменилось на 4080,как было под 300 фпс без вертикалки,так и осталось
У тебя в Бостоне сколько фпс? Там просто фпс падает сильно
А при отключении вертикалки,замки всё так же с ума сходят или починили?
Сходят с ума,я просто привёл в пример сколько фпс на максималках выдаёт игра человеку.Для стабильной игры всё так же нужно лочить фпс.
Ясно( Я надеялся, что это как нибудь исправили - у меня монитор 240 герц и игра просто при отключении вертикалки жёстко ломалась - все чайки застревали на одном месте)) и ещё что то было не помню уже. Пришлось прогу специальную качать.....эххх
очередной бесполезный г"внопатч, там те же баги почти 10ти летней давности остались
Беседка не исправляет свои косяки, она их создаёт
И всё для сосолей, ничего нормального не вышло на пк из некст гена...
на моем SSD M2 по 30 секунд загружается при входе/выходе в помещение, вот что реально мешает играть. но это они никогда в жизни не исправят
Давно есть мод, исправляющий это. Ты из пещеры вылез?
а почему сразу из пещеры?
я поиграл 2 часа, о чем ты?
В игре действительно есть проблемы при перемещении в локации,зае..парило после 2 часов игры,лично я мод устанавливал и локация грузилась за 2-3 секунды.
спасибо, что сообщили
Грех жаловаться, раз не из пещеры
Они пофиксили баг когда в режиме выживания игра не сохранялась, если предварительно не зайти в меню загрузки сохранения?
А где обновление то? Я зашёл в стим там обнова на 40мб и всё, ярлык что-ли обновили ярче сделали?
И опять абсолютно гомеопатическое обновление. Моды хоть заново не сломали?