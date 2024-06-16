Bethesda не планируют выпускать обновленные версии первых Fallout, студия сосредоточилась на новой части

Известный геймдизайнер и один из ключевых руководителей игрового подразделения Bethesda, Тодд Говард, дал развернутое объяснение планов по развитию серии Fallout. Он отметил успешный запуск недавнего сериала по мотивам постапокалиптической серии видеоигр, который во многом повлиял на планы команды. В настоящее время разработчики понимают, что фанаты ждут от них развития Fallout во всех возможных направлениях, однако команда не хочет совершать ошибок и поэтому не собирается спешить.
Тодд Говард осторожно намекнул в недавнем разговоре с журналистами, что для Bethesda условный Fallout 5 является главным приоритетом. Разработчики не намерены отвлекаться на ремастеры или переиздания старых игр. Именно поэтому фанатам не стоит ожидать внезапных ремейков или обновлений первых двух частей серии. Fallout и Fallout 2 по-прежнему остаются важными проектами для франшизы, но их перевыпуск для современных консолей в ближайшее время не планируется.
Ранее в сети активно ходили слухи о создании ремейка Fallout 3. Этот проект пока не был официально анонсирован, однако Тодд Говард не стал отрицать его возможный релиз. По его словам, команда рассматривает разные варианты развития событий, но сейчас все усилия сосредоточены на разработке новой части Fallout.
Ага, как TES 6, про которую спустя столько времени ни слуху))))))))))))
Мда... Тодд придумал свою клоунскую вселенную для Fallout и как можно сильнее дистанцируется от нормальной
Ну да, это же не его игры (как и Нью Вегас), переиздавать будет только свое казуальное г-но.
Блин, там бы выпустить минимальный ресмастер, на подобии того что с квейк 2 было недавно - просто нормальную поддержку современных разрешений, какие-то правки в интерфейсе и дизайне и возможно немного сверху полирнуть, возможно даже нейросетями. И всё, было бы отлично!
Согласен полностью, жаль Беседке на это плевать. Якобы прибыли достаточной не принесёт.
Моя хотеть ремейк нью-вегаса и наконец чтоб они выпустили свитки 6!
Ну и дураки, че сказать, сейчас вот самое время для ремастеров...хайп BG не прошел, сериальчик опять же.
Видимо предвидят рост доходов от новой игры) // Димитрий Офицеров
Может, не стоит?
Ashes Afterglow лучше, чем любые Фоллауты от Беседки.