Fallout 5 TBA
Бывшие разработчики Bethesda не исключают, что Fallout 5 создаст другая студия

IKarasik IKarasik

Бывшие сотрудники Bethesda считают, что следующая часть Fallout вполне может быть создана не самой студией, а сторонней командой. Причиной называют загруженность разработчиков, которые сейчас сосредоточены на работе над The Elder Scrolls 6.

Своим мнением поделился бывший художник по персонажам Джона Лоб, работавший над Fallout 3 и Fallout 4 и известный созданием дизайна когтя смерти. Во время обсуждения на YouTube-канале Kiwi Talkz он отметил, что не удивится, если Bethesda поручит производство Fallout 5 другой студии. По его словам, масштабы и ожидания от The Elder Scrolls 6 настолько высоки, что команда уже полностью занята этим проектом.

Лоб также подчеркнул, что компания всё чаще прибегает к помощи внешних разработчиков. Подобная практика уже применялась в других проектах, и со временем она может стать ещё более распространённой.

С момента выхода Fallout 4 прошло десять лет, однако о Fallout 5 пока практически ничего не известно. При этом интерес к франшизе снова вырос после успеха телевизионного сериала по Fallout, поэтому релиз новой игры в период популярности бренда мог бы стать выгодным шагом для компании.

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Брюс Несмит поддержал эту идею, отметив, что выпуск игры одновременно с продолжающимся успехом сериала мог бы значительно усилить интерес аудитории. Пока же студия официально не раскрывает планы на следующую часть серии.

Dart_Zero

Предвещая жаждущих о НВ 2, окститесь! Нынешние обдристианы не умеют делать игры. Может получится чуть лучше чем ф4, но все равно будет кал.

Gridon

Лоб не лепил модельки со времен 4 части, Несмит ливнул на пенсию в 2021 году. Бывшие работники банально фармят просмотры на подкастах и выдают личные шизотеории за аналитику. Тут ровно 0 инсайдов, 2 отлученных от кормушки деда просто гадают о планах корпорации без доступа к реальным документам.

jobby

Индусами

Meeli

Obsidian?