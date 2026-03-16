Бывшие разработчики Bethesda не исключают, что Fallout 5 создаст другая студия

Бывшие сотрудники Bethesda считают, что следующая часть Fallout вполне может быть создана не самой студией, а сторонней командой. Причиной называют загруженность разработчиков, которые сейчас сосредоточены на работе над The Elder Scrolls 6.

Своим мнением поделился бывший художник по персонажам Джона Лоб, работавший над Fallout 3 и Fallout 4 и известный созданием дизайна когтя смерти. Во время обсуждения на YouTube-канале Kiwi Talkz он отметил, что не удивится, если Bethesda поручит производство Fallout 5 другой студии. По его словам, масштабы и ожидания от The Elder Scrolls 6 настолько высоки, что команда уже полностью занята этим проектом.

Лоб также подчеркнул, что компания всё чаще прибегает к помощи внешних разработчиков. Подобная практика уже применялась в других проектах, и со временем она может стать ещё более распространённой.

С момента выхода Fallout 4 прошло десять лет, однако о Fallout 5 пока практически ничего не известно. При этом интерес к франшизе снова вырос после успеха телевизионного сериала по Fallout, поэтому релиз новой игры в период популярности бренда мог бы стать выгодным шагом для компании.

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Брюс Несмит поддержал эту идею, отметив, что выпуск игры одновременно с продолжающимся успехом сериала мог бы значительно усилить интерес аудитории. Пока же студия официально не раскрывает планы на следующую часть серии.