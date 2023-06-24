Джез Корден: Новая часть серии Fallout может быть ближе, чем вы думаете ©

Новая часть серии Fallout может быть ближе, чем вы думаете: журналист Джез Корден написал об этом в Twitter, комментируя недавний наем Bethesda разработчика с мод-сцены.

Хотя теперь уже ясно, что The Elder Scrolls 6 выйдет как минимум через пять лет, ситуация с другой крупной франшизой, принадлежащей Microsoft, может быть совсем иной, если верить тому, что происходит за кулисами.

На самом деле, похоже, что компания нанимает нескольких разработчиков, которые отличились работой над модами Fallout, и поэтому хорошо знакомы с эталонным материалом.

На бумаге это может быть похоже на то, что некоторое время назад делали другие компании, нанимая профессионалов, увлеченных своим брендом, для работы над новыми главами, сохраняя при этом дух оригинала.

Другими словами, за кулисами работы над новым Fallout может оказаться вторая команда разработчиков Bethesda Game Studios, или, возможно, та же команда из Fallout 76, но с несколькими талантливыми новичками.