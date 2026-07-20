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Fallout 5 TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.2 307 оценок

Джош Сойер защитил Creation Engine, назвав его лучшим инструментом для создания ролевых игр

IKarasik IKarasik

После новостей о том, что The Elder Scrolls 6 и Fallout 5 будут разрабатываться на новой версии Creation Engine, часть фанатов вновь начала критиковать движок Bethesda из-за проблем с багами. Однако руководитель разработки Fallout: New Vegas Джош Сойер ранее отмечал, что у технологии есть серьезные преимущества.

"Снова баги и загрузки?": игроки раскритиковали Creation Engine 3 для TES VI и Fallout 5

Во время старого стрима по Fallout: New Vegas Сойер рассказал, что несмотря на нестабильность движка, работать с ним было очень удобно. По его словам, именно инструменты Creation Engine и официальный редактор GECK позволили Obsidian создать игру всего за 18 месяцев.

«Без GECK и этого рабочего процесса мы бы никогда не закончили игру за такой срок», — заявил разработчик.

Сойер назвал инструменты Creation Engine одними из лучших среди тех, с которыми ему приходилось работать. Он отдельно отметил удобство поиска объектов, работу со скриптами и скорость внесения изменений.

При этом разработчик не отрицал недостатки движка. По его словам, Creation Engine действительно может быть «багованным и нестабильным», но это является своеобразным компромиссом за скорость и удобство создания контента.

Именно этот баланс может быть одной из причин, почему Bethesda продолжает развивать собственную технологию для крупных RPG. Для игр вроде The Elder Scrolls 6 и Fallout 5 важную роль играет не только графика, но и возможность создавать огромные миры с поддержкой модификаций.

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Комментарии:  24
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Хозяева разрешили сделать Фоллаут и побежал облизывать

11
Gords
По его словам, именно инструменты Creation Engine и официальный редактор GECK позволили Obsidian создать игру всего за 18 месяцев.

Ага, 16 лет назад.

9
Dart_Zero

главное чтоб не урина 5

9
magomed.gasanow.2000

Ну и слава богу, один из лучщих движков как помне

6
Кей Овальд

Движок-то неплохой, работают с ним плохо. И почему-то доделывают игры неизменно сами игроки.

2
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