Джош Сойер защитил Creation Engine, назвав его лучшим инструментом для создания ролевых игр

После новостей о том, что The Elder Scrolls 6 и Fallout 5 будут разрабатываться на новой версии Creation Engine, часть фанатов вновь начала критиковать движок Bethesda из-за проблем с багами. Однако руководитель разработки Fallout: New Vegas Джош Сойер ранее отмечал, что у технологии есть серьезные преимущества.

Во время старого стрима по Fallout: New Vegas Сойер рассказал, что несмотря на нестабильность движка, работать с ним было очень удобно. По его словам, именно инструменты Creation Engine и официальный редактор GECK позволили Obsidian создать игру всего за 18 месяцев.

«Без GECK и этого рабочего процесса мы бы никогда не закончили игру за такой срок», — заявил разработчик.

Сойер назвал инструменты Creation Engine одними из лучших среди тех, с которыми ему приходилось работать. Он отдельно отметил удобство поиска объектов, работу со скриптами и скорость внесения изменений.

При этом разработчик не отрицал недостатки движка. По его словам, Creation Engine действительно может быть «багованным и нестабильным», но это является своеобразным компромиссом за скорость и удобство создания контента.

Именно этот баланс может быть одной из причин, почему Bethesda продолжает развивать собственную технологию для крупных RPG. Для игр вроде The Elder Scrolls 6 и Fallout 5 важную роль играет не только графика, но и возможность создавать огромные миры с поддержкой модификаций.