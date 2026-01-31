Экс-дизайнер Skyrim уверен: Fallout 5 почти наверняка останется в США

Бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls V: Skyrim Брюс Несмит поделился своими мыслями о будущем серии Fallout. По его словам, он был бы «шокирован», если бы Fallout 5 не получила сеттинг в США — традиционном для франшизы регионе.

В интервью PressBoxPR Несмит отметил, что не располагает инсайдерской информацией о проекте, но считает американское место действия практически гарантированным. При этом он признал, что с творческой точки зрения хотел бы увидеть Fallout за пределами Штатов. В качестве альтернативы дизайнер назвал Токио, подчеркнув, что японская столица отлично подошла бы для экспериментов — например, с элементами кайдзю, которые органично вписались бы в постапокалиптическую эстетику серии.

Несмит также высказался о том, какие изменения могли бы пойти на пользу Fallout 5 и The Elder Scrolls 6. По его мнению, Bethesda стоит сделать игровой мир более динамичным и отзывчивым к действиям игрока. В качестве примера он привёл Baldur’s Gate 3, где решения имеют долгосрочные последствия и реально меняют ход игры. Как считает дизайнер, в последних проектах Bethesda этот элемент был заметно ослаблен.

На данный момент Fallout 5 официально не анонсирована. Из подтверждённой информации известно лишь, что будущая игра будет учитывать события сериала Fallout от Amazon. Параллельно в сети продолжают ходить слухи о ремастерах Fallout 3 и Fallout: New Vegas, однако их анонс в ближайшее время маловероятен.