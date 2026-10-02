Fallout 5 могла бы отправиться в Лондон или Париж - считает дизайнер Fallout 4

Bethesda Game Studios уже начала работу над Fallout 5, хотя проект находится на очень ранней стадии. О самой игре пока не известно ничего, включая место действия, а ведь именно локация задаёт тон, достопримечательности, сюжетные элементы, существ и фракции.

До сих пор серия не покидала США, и на то есть веская причина. В 2024 году Тодд Говард заявлял, что Fallout никогда не выйдет за пределы Штатов, а в 2025-м с ним согласился креативный директор Fallout 76 Джон Раш, сказав: «Никогда не говори никогда, но, скорее всего, нет». Без США теряются ключевые элементы вселенной: ядерная держава, разнообразные фракции, мутации на основе FEV, корпорации и Vault-Tec.

Тем не менее Брюс Несмит, бывший директор по дизайну и участник разработки Fallout 3 и Fallout 4, считает, что выход за пределы страны мог бы пойти на пользу. По его словам, Fallout можно перенести в любой город с ярко выраженным стилем — как это было с Лас-Вегасом, Вашингтоном и Бостоном.

«Было бы очень заманчиво выйти за пределы страны, хотя Fallout глубоко укоренена в американской культуре. Думаю, Лондон или Париж могли бы стать потрясающими локациями, — заявил Несмит. — Но если оставаться в Америке, то Новый Орлеан — отличное место для Fallout. Сент-Луис тоже мог бы быть интересным. Я бы назвал Лос-Анджелес, но в Калифорнии мы уже были в оригинальных играх. Хотя на западное побережье можно вернуться, и LA всегда будет выигрышной локацией, особенно если обыграть голливудские студии».

Несмит также предложил не ограничиваться городами: по его мнению, местом действия мог бы стать, например, Большой Каньон. Он отметил, что Fallout по духу всё же ближе к городским локациям, которые добавляют исследованию глубины и позволяют сойти с проторённого пути в поисках собственного маршрута по постъядерной пустоши.