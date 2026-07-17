Fallout 5 в стадии подготовки, The Elder Scrolls 6 - главный приоритет студии: Bethesda поделились планами

После масштабных сокращений в материнской компании Xbox в начале этого месяца директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в пятницу раскрыл подробности будущей стратегии разработчика, подтвердив, что Fallout 5 находится в разработке, а The Elder Scrolls 6 является главным приоритетом студии.

Сейчас наши команды разрабатывают The Elder Scrolls VI и Fallout 5 на Creation Engine 3, общей технологической платформе, которую мы создаём с момента запуска Starfield. Это позволяет нашим командам одновременно поддерживать несколько проектов с помощью новых инструментов, рендеринга и систем, которые определяют наши игры.



Fallout 5 в настоящее время находится на стадии подготовки. The Elder Scrolls VI — наш основной проект на сегодняшний день, и большая часть нашей команды работает над следующей частью франшизы. Мы там, где планировали, нам нравится, как все выглядит, и мы играем каждый день.

Говард также подтвердил, что, хотя Fallout 5 остаётся долгосрочной целью, Bethesda Game Studios в настоящее время «активно разрабатывает несколько проектов по Fallout». В их число входит новый проект по Fallout, над которым Bethesda работает в партнёрстве с Obsidian Entertainment, подразделением Xbox.

Bethesda и Obsidian оказались в числе многих студий, принадлежащих Xbox, пострадавших от недавних сокращений в игровом подразделении Microsoft, хотя общее количество сотрудников, затронутых в каждой студии, остаётся неподтверждённым.