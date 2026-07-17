Fallout 5 в стадии подготовки, The Elder Scrolls 6 - главный приоритет студии: Bethesda поделились планами

После масштабных сокращений в материнской компании Xbox в начале этого месяца директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в пятницу раскрыл подробности будущей стратегии разработчика, подтвердив, что Fallout 5 находится в разработке, а The Elder Scrolls 6 является главным приоритетом студии.
Сейчас наши команды разрабатывают The Elder Scrolls VI и Fallout 5 на Creation Engine 3, общей технологической платформе, которую мы создаём с момента запуска Starfield. Это позволяет нашим командам одновременно поддерживать несколько проектов с помощью новых инструментов, рендеринга и систем, которые определяют наши игры.
Fallout 5 в настоящее время находится на стадии подготовки. The Elder Scrolls VI — наш основной проект на сегодняшний день, и большая часть нашей команды работает над следующей частью франшизы. Мы там, где планировали, нам нравится, как все выглядит, и мы играем каждый день.
Говард также подтвердил, что, хотя Fallout 5 остаётся долгосрочной целью, Bethesda Game Studios в настоящее время «активно разрабатывает несколько проектов по Fallout». В их число входит новый проект по Fallout, над которым Bethesda работает в партнёрстве с Obsidian Entertainment, подразделением Xbox.
Bethesda и Obsidian оказались в числе многих студий, принадлежащих Xbox, пострадавших от недавних сокращений в игровом подразделении Microsoft, хотя общее количество сотрудников, затронутых в каждой студии, остаётся неподтверждённым.
Ребят не переживайте. В свитки поиграем в 2035-ом. А через каких-то 5 лет и в фолыч новый рубанём)
Как то он слишком мягко всё это рассказывает, учитывая что TES 6 для ни уже 8 лет остается долгосрочной целью.
Если в Беседки и оставались какие то действительно профессиональные разрабы то теперь мелкософт вычистили всех [хотя судя по Старфилду там парктически ни кого и не осталсоь] и ждать игр уровня Skyrim и Fallout 4 походу нет ни какого смысла, про то сколько они в принципе будут делать свою следующую игру я даже не говорю. Очень жаль Беседку ведь раньше она не только сама делала шедевры и уникальные игры но и её подконтрольные студии выпускали кучу классных игр, для меня это был один из лучших разрабов и издателей.
"Мы тут это, короче таво..." Тодд Г
Шарма похоже заставила разрабатывать
Эх помню были времена. Анонс Fallout 4 на Е3, через пол года релиз. А сейчас такое чувство, что у них главный приоритет это ТЕС онлайн и Fallout 76.