Фил Спенсер намекнул, что следующий Fallout может выйти раньше ожидаемого благодаря успеху сериала

После презентации Xbox Games Show у Фила Спенсера состоялось интервью с изданием IGN. В нем глава Xbox обсудил франшизу Fallout, сказав, что был очень впечатлен успехом сериала и то, как его приняли фанаты.
По словам Спенсера, Тодд Говард уже строит планы на будущее: директор Bethesda не мог не заметить успех сериала и намекнул на то, что планы по новому выпуску новой игре во франшизе могут быть ускорены. Так же Фил Спенсер подтвердил, что Тодд Говард будет руководить разработкой новой части Fallout.
Успех сериала довольно сильно повлиял на популярность франшизы: за последние месяцы игры по Fallout снова стали попадать в топы продаж в различных странах, при том что игры вышли уже много лет назад - это случилось благодаря привлечению новой аудитории во франшизу.
Возможно скрасить ожидание фанатов франшизы сможет обновленная версия Fallout 3, о разработке которой стало известно благодаря судебному разбирательству по делу о покупке Microsoft издательства Activision-Blizzard. Предполагалось, что выход следующей части Fallout состоится не раньше 2030-2032 года, учитывая то, что Starfield вышел лишь в прошлом году, а следующей игрой Bethesda будет The Elder Scrolls VI.
При этом Microsoft и Bethesda сильно вдохновлены возросшей популярностью Fallout и возможно, что компании смогут выпустить игру быстрее - хотя бы в этом десятилетии. Но вероятно для этого Bethesda придется разрабатывать игру совместно с другими студиями Microsoft. Главное чтобы спешка в разработке игры в итоге не привела к потери качества проекта.
Надеюсь на другом хоть движке будет!? ))))
неее ну как можно=) как же можно расстаться со старым любимым глючным движком,что с нами уже столько лет
...конечно же другой.
А зачем ?
Сколько лет ? Также как и юнити или анрил чёт с ними никто не расстается
Ага, пораньше выпустить, а потом лет пять доделывать.
В Fallout 4 он попёр на поиски своего сына а в Fallout 5 он попрёт на поиски своей овчарки.Зачем утруждаться Тодд начало сценария уже готов всё равно пипл схавает.
И в этот раз вы не сможете выбирать пол главного персонажа, а будете играть только за женщину, и даже не надейтесь, что она будет симпатичной.
Falloutfield, ага.
The Elder Fallout Field
P.S. уже написав, поржал - название-то вышло осмысленное: "Древнее радиоактивное поле сражений".
Фаллаут 76 часть вторая.
Я же писал, что Тоддик забьет на TES 6 и начнет фолыч катать, меня заминусили.
В шапке написано что выйдет тес6 потом феллаут. И сказали про раньше своего срока то есть феллаута, а не про раньше тески.