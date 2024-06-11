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Fallout 5 TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 229 оценок

Фил Спенсер намекнул, что следующий Fallout может выйти раньше ожидаемого благодаря успеху сериала

AceTheKing
Новости

После презентации Xbox Games Show у Фила Спенсера состоялось интервью с изданием IGN. В нем глава Xbox обсудил франшизу Fallout, сказав, что был очень впечатлен успехом сериала и то, как его приняли фанаты.

По словам Спенсера, Тодд Говард уже строит планы на будущее: директор Bethesda не мог не заметить успех сериала и намекнул на то, что планы по новому выпуску новой игре во франшизе могут быть ускорены. Так же Фил Спенсер подтвердил, что Тодд Говард будет руководить разработкой новой части Fallout.

Успех сериала довольно сильно повлиял на популярность франшизы: за последние месяцы игры по Fallout снова стали попадать в топы продаж в различных странах, при том что игры вышли уже много лет назад - это случилось благодаря привлечению новой аудитории во франшизу.

Возможно скрасить ожидание фанатов франшизы сможет обновленная версия Fallout 3, о разработке которой стало известно благодаря судебному разбирательству по делу о покупке Microsoft издательства Activision-Blizzard. Предполагалось, что выход следующей части Fallout состоится не раньше 2030-2032 года, учитывая то, что Starfield вышел лишь в прошлом году, а следующей игрой Bethesda будет The Elder Scrolls VI.

При этом Microsoft и Bethesda сильно вдохновлены возросшей популярностью Fallout и возможно, что компании смогут выпустить игру быстрее - хотя бы в этом десятилетии. Но вероятно для этого Bethesda придется разрабатывать игру совместно с другими студиями Microsoft. Главное чтобы спешка в разработке игры в итоге не привела к потери качества проекта.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
askazanov

Надеюсь на другом хоть движке будет!? ))))

0
remark24

неее ну как можно=) как же можно расстаться со старым любимым глючным движком,что с нами уже столько лет

0
ZAUSA
Так же Фил Спенсер подтвердил, что Тодд Говард будет руководить разработкой новой части Fallout.

...конечно же другой.

0
Nodas

А зачем ?

1
Nodas remark24

Сколько лет ? Также как и юнити или анрил чёт с ними никто не расстается

1
Кей Овальд

Ага, пораньше выпустить, а потом лет пять доделывать.

0
B e s i k

В Fallout 4 он попёр на поиски своего сына а в Fallout 5 он попрёт на поиски своей овчарки.Зачем утруждаться Тодд начало сценария уже готов всё равно пипл схавает.

0
Andrey Wealson

И в этот раз вы не сможете выбирать пол главного персонажа, а будете играть только за женщину, и даже не надейтесь, что она будет симпатичной.

-1
Wolframium13

Falloutfield, ага.

-1
Necrowill

The Elder Fallout Field

P.S. уже написав, поржал - название-то вышло осмысленное: "Древнее радиоактивное поле сражений".

-2
Гемор

Фаллаут 76 часть вторая.

-1
Matavashi

Я же писал, что Тоддик забьет на TES 6 и начнет фолыч катать, меня заминусили.

-2
danilukHF

В шапке написано что выйдет тес6 потом феллаут. И сказали про раньше своего срока то есть феллаута, а не про раньше тески.

0