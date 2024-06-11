Фил Спенсер намекнул, что следующий Fallout может выйти раньше ожидаемого благодаря успеху сериала

После презентации Xbox Games Show у Фила Спенсера состоялось интервью с изданием IGN. В нем глава Xbox обсудил франшизу Fallout, сказав, что был очень впечатлен успехом сериала и то, как его приняли фанаты.

По словам Спенсера, Тодд Говард уже строит планы на будущее: директор Bethesda не мог не заметить успех сериала и намекнул на то, что планы по новому выпуску новой игре во франшизе могут быть ускорены. Так же Фил Спенсер подтвердил, что Тодд Говард будет руководить разработкой новой части Fallout.

Успех сериала довольно сильно повлиял на популярность франшизы: за последние месяцы игры по Fallout снова стали попадать в топы продаж в различных странах, при том что игры вышли уже много лет назад - это случилось благодаря привлечению новой аудитории во франшизу.

Возможно скрасить ожидание фанатов франшизы сможет обновленная версия Fallout 3, о разработке которой стало известно благодаря судебному разбирательству по делу о покупке Microsoft издательства Activision-Blizzard. Предполагалось, что выход следующей части Fallout состоится не раньше 2030-2032 года, учитывая то, что Starfield вышел лишь в прошлом году, а следующей игрой Bethesda будет The Elder Scrolls VI.

При этом Microsoft и Bethesda сильно вдохновлены возросшей популярностью Fallout и возможно, что компании смогут выпустить игру быстрее - хотя бы в этом десятилетии. Но вероятно для этого Bethesda придется разрабатывать игру совместно с другими студиями Microsoft. Главное чтобы спешка в разработке игры в итоге не привела к потери качества проекта.