Главный сценарист Fallout обещает сохранять канон и добавлять только новые детали

Главный сценарист Bethesda Эмиль Пальяруло подтвердил, что студия принципиально против пересмотра уже существующей лора Fallout, предпочитая лишь добавлять новые детали так, чтобы они гармонировали с предыдущими играми. По его словам, сохранение целостности вселенной Fallout — одна из самых больших честей и ответственности его работы.

«В Fallout всё имеет значение, и если кто-то считает иначе, интернет напомнит ему об этом», — сказал Пальяруло в интервью PC Gamer. «Важно для фанатов, будь это события довоенного или послевоенного времени — всё имеет значение. Это огромная ответственность».

Пальяруло работает над Fallout уже много лет: он был дизайнером квестов в Fallout 3, главным сценаристом Fallout 4 и Fallout Shelter, а также участвовал в создании Skyrim и Starfield. Он подчёркивает, что реткон — плохое решение, которое ломает канон:

«Мы никогда не хотим ретконить, но нам нравится добавлять новые истории в уже существующую вселенную так, чтобы это не противоречило прошлому. И это зачастую непросто».

Даже недавняя адаптация Fallout на Prime Video не стала изменять канон. Хотя шоу закрепило одно из концовок Fallout: New Vegas как каноничное для сериала, со-шоуранер Дженева Робертсон-Дворет подчеркнула, что это не означает отказа от других концовок игры и не ставит их вне канона.