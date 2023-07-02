Один из создателей оригинальной Fallout обеспокоен будущим франшизы ©

Тим Кейн работал в компании Interplay в конце 1990-х годов. Он входит в почетную группу создателей оригинальной Fallout (1997). Ведущий кодер легендарной игры выразил свои опасения по поводу Fallout 5. Bethesda уже много лет идет другим курсом, нежели раньше. Кейн не скрывает своих опасений. Более того, он считает, что компания избавляется от ключевых аспектов в создании персонажей.

Современные версии The Elder Scrolls и Fallout отделяют себя от неотъемлемой части жанра RPG. Кейн считает, что определенные проблемы закодированы в ДНК жанра. Наблюдая за современными представителями RPG, мы можем прекрасно видеть разницу во многих аспектах. Для Кейна особенно тревожным событием является удаление черт и навыков в современных играх под маркой Bethesda Softworks. В качестве примера он указывает на последние части серии Fallout.

Меня особенно беспокоит Fallout 5. Да, я смотрю на все Fallout и вижу, что они делают. Fallout 3 избавилась от функций, которые мне очень нравились. Я считаю, что это отличная вещь, когда мы балансируем при создании персонажей. Fallout 4 уничтожил навыки. Их просто нет. Все было основано на особенностях и преимуществах. Я очень волнуюсь, что, возможно, Fallout 5 будет больше основываться только на перках. Я не знаю, что здесь происходит, но это определенно причуда - устранить возможность выбора при создании персонажа.

Кейн также добавил, что он является ярым сторонником отрицательных параметров. Благодаря слабостям персонажа игровой процесс становится более интересным, а сам персонаж - более запоминающимся. Разрабатываемая компанией Bethesda игра Starfield в некотором смысле возвращается к системе черт характера. Что ж, оригинальные разработчики всегда будут сравнивать современные тенденции со старыми обычаями жанра.