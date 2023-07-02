Один из создателей оригинальной Fallout обеспокоен будущим франшизы

Тим Кейн работал в компании Interplay в конце 1990-х годов. Он входит в почетную группу создателей оригинальной Fallout (1997). Ведущий кодер легендарной игры выразил свои опасения по поводу Fallout 5. Bethesda уже много лет идет другим курсом, нежели раньше. Кейн не скрывает своих опасений. Более того, он считает, что компания избавляется от ключевых аспектов в создании персонажей.
Современные версии The Elder Scrolls и Fallout отделяют себя от неотъемлемой части жанра RPG. Кейн считает, что определенные проблемы закодированы в ДНК жанра. Наблюдая за современными представителями RPG, мы можем прекрасно видеть разницу во многих аспектах. Для Кейна особенно тревожным событием является удаление черт и навыков в современных играх под маркой Bethesda Softworks. В качестве примера он указывает на последние части серии Fallout.
Меня особенно беспокоит Fallout 5. Да, я смотрю на все Fallout и вижу, что они делают. Fallout 3 избавилась от функций, которые мне очень нравились. Я считаю, что это отличная вещь, когда мы балансируем при создании персонажей. Fallout 4 уничтожил навыки. Их просто нет. Все было основано на особенностях и преимуществах. Я очень волнуюсь, что, возможно, Fallout 5 будет больше основываться только на перках. Я не знаю, что здесь происходит, но это определенно причуда - устранить возможность выбора при создании персонажа.
Кейн также добавил, что он является ярым сторонником отрицательных параметров. Благодаря слабостям персонажа игровой процесс становится более интересным, а сам персонаж - более запоминающимся. Разрабатываемая компанией Bethesda игра Starfield в некотором смысле возвращается к системе черт характера. Что ж, оригинальные разработчики всегда будут сравнивать современные тенденции со старыми обычаями жанра.
Так Бетесда уже второй десяток лет этим занимается. Сравните Морровинд и Обливион, Обливион и Скайрим. С каждой игрой количество параметров и навыков падает. Не удивлюсь, если в следующем TES они откажутся совсем от ролевой системы и сделают прокачку в виде деревьев умений, перков и приемов, а-ля какой-нибудь Ассасин Крид.
Так ведь система навыков в скайриме лучше чем в обле
Дед, очнись. Fallout уже давно не про ролеплей. Просто атмосферный шутанчик в постапокалипсисе.
Да, система перков в Fallout 4 ну не очень, а карточки в Fallout 76 - отдельная тема.
Единственное, что хорошо сделали в последних играх - это снятие "потолка" уровней. А так, в Fallout 3/New Vegas и The Elder Scrolls V: Skyrim самые лучшие системы были.
Как-то негоже ставить New Vegas и Skyrim рядом в контексте ролевой системы. В New Vegas был полноценный s.p.e.c.i.a.l. из старых частей в слегка изменённом виде: со всеми параметрами, навыками, перками и чертами, несущими в себе так же и отрицательные эффекты, о которых говорит Кейн. И если эта ролевая система по уровню гибкости сопоставима с Морровиндом, то в Скайриме просто обрубок ролевой системы из Морровинда.
Да, казуальность прослеживается далеко не только в этой серии, всё становится проще, что бы больше людей покупали игру.
Вроде как со Старфилдом они учли эти ошибки и возвращают черты и навыки, возможно все это перейдет и в ТЕС и Фоллычи.
А сделав игру текстовой можно создать тысячи ветвлений и сотни концовок. Только кто в нее будет играть и вообще считать это игрой по современным меркам.
К сожалению сейчас геймеры привыкли к "облегченности", возможно в силу нехватки времени или молодости, а такие вещи как отсутствие телепорта, возможности угробить 30 часовое прохождение неправильно вкачав перк, много текста который надо самому читать, да еще и обдумывать, дадут лишь отрицательные отзывы. Увы.
Да-да-да, конечно. А ничего, что Fallout от Беседки - это просто совершенно другие игры и о другом. Я играл в Fallout 3, Vegas и 4 - они шикарны. Я пробовал играть в Fallout 2 - меня убил первый же таракан: мой персонаж просто устал и стоял, пока таракан его по чуть-чуть кусал полминуты. Я смотрел ролики, читал статейки про 2 фолыч - это игра жестко устарела.
Нормальным людям должно быть вообще плевать на прокачку и билды. Я игра когда я игры в Ассассинов Одиссея, мне было абсолютно плевать на билд и прокачку - я наслаждался приключениями Кассандры, культурой, шутками, идеями заложенными в события и диалоги, историческими точными моментами (да, рядом с минотаврами и прочим, есть весьма интересные вещи из реальной истории, в том числе в деталях быта греков).
Как я понял, старый Fallout, по духу ближе к The Outer Worlds, которую я не осилил - она нудная.
Ну, олды! Давайте! Растерзайте меня за честное мнение о ЛУЧШЕЙ ИГРЕ ВСЕХ ВРЕМЕН!
Ну такое.Идеи в том же Фоллаут 4 мне понравились.Большая песочница с кучей локаций в которых нужно стрелять и взрывать + лут и строительство.Звучит очень неплохо.но проблема в том,что реализованы эти идеи крайне плохо,примитивно и уныло.