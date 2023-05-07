Отец Fallout похвалил Bethesda за "оживление" серии и упомянул, чтобы они прислушались к моддерам в разработке Fallout 5 ©

Создатель Fallout и директор The Outer Worlds Тим Кейн рассказал о том, в каком направлении Bethesda развивает культовые ролевые игры, похвалив то, что они привнесли в серию Fallout, продолжая ее наследие. Более того, Кейн даже упомянул о том, как ему хотелось бы, чтобы Bethesda прислушалась к мнению моддеров в преддверии выхода Fallout 5.

Это действительно хорошие игры. Bethesda знает, как сделать хорошую игру. Skyrim - хорошая игра. Она веселая, затягивающая, в какой-то степени успокаивающая. Я люблю заходить в их игры и просто играть, гулять по миру и исследовать его.

Кейн отмечает, что он не играл в Fallout Brotherhood of Steel, Fallout 76 или большую часть Fallout Tactics, но он потратил много времени на Fallout 3, 4 и New Vegas. Он добавляет, что Тодд Говард пригласил его посмотреть Fallout 3 на выставке E3 2008, и, по его словам, то, что он увидел и во что потом играл, было "потрясающим".

Когда вы выходите из убежища, это было потрясающее зрелище. Сама игра также была очень увлекательной. Я знаю, что она не всем пришлась по вкусу, но она была потрясающей. И она оживила Fallout.

Я много играл в Fallout 3. Я играл в нее несколько раз и пробовал разные билды, то же самое с Fallout 4 и New Vegas.

Хотя он говорит, что современные игры Fallout "сделаны не так, как я бы сделал", он все равно "очень рад, что не только кто-то подхватил эту игру, но и такая замечательная компания подхватила ее, работает с ней и делает для нас эти замечательные игры".



На самом деле, Кейн даже признает, что за всеми играми Bethesda стоит сообщество моддеров, говоря, что:

у некоторых из вас, ребята, есть лучшие идеи в мире, на которые, я надеюсь, Bethesda обратит внимание и включит в Fallout 5.