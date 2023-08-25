Поклонники Fallout отмечают, что рекламный постер сериала мог быть сгенерирован искусственным интеллектом

Во время Gamescom Тодд Говард представил небольшой отрывок из сериала Fallout. Одновременно с этим Prime Video в соцсетях поделилась рекламным постером с датой 2024. Стилистически постер выдержан в настроении вселенной, на переднем плане изображен Волт-Бой. Поклонники отметили, что за графикой, скорее всего, стоит не человек, а искусственный интеллект.
В различных соцсетях, включая в комментариях к оригинальному сообщению были отмечены ошибки, которые были замечены на постере:
- В левом нижнем углу изображена женщина с тремя ногами.
- У автомобилей передняя часть сформирована сзади или отсутствуют двери
- Надпись на одном из зданий представляет собой скопление бессмысленных символов
- Фигуры на заднем плане состоят из нескольких пятен и лишены деталей
Также было отмечено, что одно из зданий с пальмой на фасаде вытянуто, предположительно для того, чтобы скрыть другие ошибки, которые могли иметь место. Однако очевидно, что первоначально строение и растение имели разные размеры, о чем свидетельствует, в частности, неправильно расположенная крона пальмы.
Для комментаторов это означает только одно: это новая норма в отрасли, и таких ходов будет все больше и больше. Недавно стало известно, что главная роль в фильме "Секретное вторжение" была полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Студии пытаются найти экономию везде, и отсутствие регулирования вопросов, связанных с искусственным интеллектом, стало одной из причин забастовки сценаристов и актеров.
Это же Fallout, чего удивляться
Ну так всё правильно. Глупо тратить деньги и время на постер, о котором забудут через 5 минут, и который выглядит достаточно хорошо для того, чтобы на него кинуть взгляд и пойти дальше. Главное тут надпись и узнаваемый персонаж, а всё остальное чисто для фона который люди в основном и не рассматривают - лишь бы был.
Это ещё цветочки. вот когда они прогонят через нейросеть все свои условные Скайримы...
Будет Skyrim AI-versary edition
и вновь будет "купи скайрим"
Красная машинко-кентавр всех спалила.
Хорошо когда бесплатно
Типичные буржуи. Ждём забастовку художников.
Новая норма - это не плохо. АI изображения только начинают свой пусть и со временем станут лучше.
Мне бы очень хотелось увидеть такие изображения в Baldur's Gate 3. В игре очень много книг с картинками, только вот картинки описываются текстом. В игре даже есть отдельные картинки, но они тоже описываются текстом. Но потом ты покупаешь газету, и, о чудо, там картинки в виде картинок. Газеты выбиваются из решения студии описывать все картинки текстом. И тут АI помог бы решить эту проблему, не нужно заставлять человека целый день работать ради картинки в книге, которую никто не откроет. AI сделает это за пару секунд и человеку нужно будет лишь слегка обработать, а то и просто подогнать под нужный размер. Это бы не просто упростило работу, но и улучшило бы погружение в игру.
Я как новость открыл, посмотрел и подумал что вроде все норм, ну а вторая картинка уже показала)
Имхо мб это спецом сделали? Сейчас это хайп с нейросетками