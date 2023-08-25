Поклонники Fallout отмечают, что рекламный постер сериала мог быть сгенерирован искусственным интеллектом ©

Во время Gamescom Тодд Говард представил небольшой отрывок из сериала Fallout. Одновременно с этим Prime Video в соцсетях поделилась рекламным постером с датой 2024. Стилистически постер выдержан в настроении вселенной, на переднем плане изображен Волт-Бой. Поклонники отметили, что за графикой, скорее всего, стоит не человек, а искусственный интеллект.

В различных соцсетях, включая в комментариях к оригинальному сообщению были отмечены ошибки, которые были замечены на постере:

В левом нижнем углу изображена женщина с тремя ногами.

У автомобилей передняя часть сформирована сзади или отсутствуют двери

Надпись на одном из зданий представляет собой скопление бессмысленных символов

Фигуры на заднем плане состоят из нескольких пятен и лишены деталей

Также было отмечено, что одно из зданий с пальмой на фасаде вытянуто, предположительно для того, чтобы скрыть другие ошибки, которые могли иметь место. Однако очевидно, что первоначально строение и растение имели разные размеры, о чем свидетельствует, в частности, неправильно расположенная крона пальмы.

Для комментаторов это означает только одно: это новая норма в отрасли, и таких ходов будет все больше и больше. Недавно стало известно, что главная роль в фильме "Секретное вторжение" была полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Студии пытаются найти экономию везде, и отсутствие регулирования вопросов, связанных с искусственным интеллектом, стало одной из причин забастовки сценаристов и актеров.