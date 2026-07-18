Профсоюз Bethesda раскритиковал анонс Fallout 5 и призвал игроков не забывать о массовых увольнениях в Xbox

Недавнее подтверждение разработки Fallout 5 и других будущих проектов Bethesda вызвало неоднозначную реакцию внутри самой компании. Профсоюз Bethesda Game Studios выступил с критикой в адрес руководства, заявив, что громкий анонс не должен отвлекать внимание игроков от недавних массовых сокращений в подразделении Xbox.

По словам представителей профсоюза, публикация подобных новостей именно сейчас была сделана неслучайно.

Время для подобных анонсов выбирается намеренно,

— заявили в профсоюзе.

Организация также поставила под сомнение способность студий реализовать столь амбициозные проекты после масштабных увольнений.

Как они собираются создавать эти игры, если Bethesda и Obsidian вместе сократили сотни сотрудников? Не попадитесь на эту уловку,

— говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Fallout 5 официально находится в разработке вместе с рядом других проектов Bethesda. Однако на фоне недавних увольнений в игровом подразделении Microsoft часть сотрудников и представителей индустрии считает, что подобные анонсы могут использоваться для того, чтобы сместить общественное внимание с последствий масштабных сокращений.