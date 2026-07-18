Профсоюз Bethesda раскритиковал анонс Fallout 5 и призвал игроков не забывать о массовых увольнениях в Xbox

Недавнее подтверждение разработки Fallout 5 и других будущих проектов Bethesda вызвало неоднозначную реакцию внутри самой компании. Профсоюз Bethesda Game Studios выступил с критикой в адрес руководства, заявив, что громкий анонс не должен отвлекать внимание игроков от недавних массовых сокращений в подразделении Xbox.
По словам представителей профсоюза, публикация подобных новостей именно сейчас была сделана неслучайно.
Время для подобных анонсов выбирается намеренно,
— заявили в профсоюзе.
Организация также поставила под сомнение способность студий реализовать столь амбициозные проекты после масштабных увольнений.
Как они собираются создавать эти игры, если Bethesda и Obsidian вместе сократили сотни сотрудников? Не попадитесь на эту уловку,
— говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Fallout 5 официально находится в разработке вместе с рядом других проектов Bethesda. Однако на фоне недавних увольнений в игровом подразделении Microsoft часть сотрудников и представителей индустрии считает, что подобные анонсы могут использоваться для того, чтобы сместить общественное внимание с последствий масштабных сокращений.
А мне как просто игроку, почему должно быть не пофигу?
Громкий анонс? Даже тизера не было. А зная Бесезду это означает что игра через 40 лет только выйдет.
А эти клоуны вначале соевую радужную хрень делали а теперь истерят после увольнения. Думая что корпорации обязаны работать в убыток но их всё равно держать на рабочем месте и платить зарплату за провальные игры.
Ну так увольнения лишь приветствуются игроками. По крайней мере теми, в кого есть мозги.
Может хоть сейчас порядок в хбокс будет и будут выпускаться нормальные игры. А то тысячи сотрудников - КОТОРЫЕ НИХРЕНА НИ ДЕЛАЛИ и получали куче бабла.
Давным давно нужно было разровнять этих идиотов. Да и про количество сотрудников для разработки игр - лучше бы молчал. Каждый года доказывают маленькие студии или вообще новички разрабы в количестве небольшой группы - что можно делать качественные игры.
А тут блять сотни сотрудников - ВООБЩЕ НИХРЕНА НЕ МОГУТ.
Нам то какое дело? Нам игра нужна а не вопли о том как раздутый штат режут или как этому же штату не дают свои не бинарные задницы дома на удалёнке диваном протирать, а на работу заставляют ходить.
не, лучше забыть и не вспоминать