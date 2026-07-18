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Fallout 5 TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 306 оценок

Профсоюз Bethesda раскритиковал анонс Fallout 5 и призвал игроков не забывать о массовых увольнениях в Xbox

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Недавнее подтверждение разработки Fallout 5 и других будущих проектов Bethesda вызвало неоднозначную реакцию внутри самой компании. Профсоюз Bethesda Game Studios выступил с критикой в адрес руководства, заявив, что громкий анонс не должен отвлекать внимание игроков от недавних массовых сокращений в подразделении Xbox.

По словам представителей профсоюза, публикация подобных новостей именно сейчас была сделана неслучайно.

Время для подобных анонсов выбирается намеренно,

— заявили в профсоюзе.

Организация также поставила под сомнение способность студий реализовать столь амбициозные проекты после масштабных увольнений.

Как они собираются создавать эти игры, если Bethesda и Obsidian вместе сократили сотни сотрудников? Не попадитесь на эту уловку,

— говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Fallout 5 официально находится в разработке вместе с рядом других проектов Bethesda. Однако на фоне недавних увольнений в игровом подразделении Microsoft часть сотрудников и представителей индустрии считает, что подобные анонсы могут использоваться для того, чтобы сместить общественное внимание с последствий масштабных сокращений.

Индустрия 20
20
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Giggity

А мне как просто игроку, почему должно быть не пофигу?

13
xz Dante

Громкий анонс? Даже тизера не было. А зная Бесезду это означает что игра через 40 лет только выйдет.

А эти клоуны вначале соевую радужную хрень делали а теперь истерят после увольнения. Думая что корпорации обязаны работать в убыток но их всё равно держать на рабочем месте и платить зарплату за провальные игры.

7
DezmondAin Grimm

Ну так увольнения лишь приветствуются игроками. По крайней мере теми, в кого есть мозги.

Может хоть сейчас порядок в хбокс будет и будут выпускаться нормальные игры. А то тысячи сотрудников - КОТОРЫЕ НИХРЕНА НИ ДЕЛАЛИ и получали куче бабла.

Давным давно нужно было разровнять этих идиотов. Да и про количество сотрудников для разработки игр - лучше бы молчал. Каждый года доказывают маленькие студии или вообще новички разрабы в количестве небольшой группы - что можно делать качественные игры.

А тут блять сотни сотрудников - ВООБЩЕ НИХРЕНА НЕ МОГУТ.

4
malars0

Нам то какое дело? Нам игра нужна а не вопли о том как раздутый штат режут или как этому же штату не дают свои не бинарные задницы дома на удалёнке диваном протирать, а на работу заставляют ходить.

3
Tommy451

не, лучше забыть и не вспоминать

2
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