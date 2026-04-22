Разработчик Fallout: New Vegas считает Новый Орлеан идеальным местом для Fallout 5

В сети вновь обсуждают возможное место действия Fallout 5. По слухам, новая часть серии может перенести игроков в постапокалиптический Новый Орлеан, и эта идея уже давно обсуждалась среди разработчиков.

Бывший старший дизайнер Obsidian Entertainment Крис Авеллон, работавший над Fallout: New Vegas, рассказал в недавнем интервью, что подобная концепция возникала ещё во времена, когда студия надеялась создать продолжение New Vegas. По его словам, внутри команды даже обсуждали возможный проект под условным названием Fallout New Orleans.

Однако планы быстро сошли на нет. После выхода New Vegas в 2010 году перспектива создания продолжения в Obsidian постепенно исчезла, и, как отметил Авеллон, возвращение студии к этому проекту в ближайшие годы маловероятно.

Тем не менее сам разработчик по-прежнему считает Новый Орлеан отличной локацией для игры серии Fallout. Он отметил, что атмосфера города, его культура и уникальная архитектура могли бы создать совершенно другой оттенок постапокалиптического мира.

По словам Авеллона, вдохновение для подобной идеи частично пришло из комиксов Grendel, действие некоторых историй которых разворачивается в мрачной и разрушенной версии Нового Орлеана. Именно их атмосфера заставила его представить, как подобный город мог бы выглядеть в мире Fallout.

Разработчик уверен, что у такой концепции есть большой потенциал. Новый регион позволил бы показать серию с другой стороны, сохранив знакомый стиль Fallout, но при этом добавив новые культурные особенности и уникальную атмосферу.

Интересно, что идею Fallout в Новом Орлеане поддерживают и другие представители индустрии. Ранее бывший художник Bethesda и ведущий художник Fallout 76 Нейт Пёркипайл также говорил, что хотел бы увидеть именно такую локацию в будущей части серии. Пока же Bethesda официально не раскрывала никаких деталей о Fallout 5.