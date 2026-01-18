Сериал Fallout раскрыл важную деталь лора, которая может определить место действия Fallout 5

Сериал Fallout на Amazon Prime продолжает раскрывать лор вселенной Bethesda, и второй сезон может подготовить почву для следующей игры серии. Один из ключевых поворотных моментов произошёл в четвёртой серии, который может оказать влияние на Fallout 5.
Далее возможны спойлеры!
Во время эпизода Чет обнаруживает довоенное удостоверение личности новой смотрительницы Убежища 32, Стеф Харпер. Из документа следует, что Стеф родилась в Канаде до Великой войны, а позже переехала в США и присоединилась к Vault-Tec. Эта деталь не только объясняет её изменения в поведении, но и даёт потенциальный намёк на будущее игровое место действия.
Хотя Канада никогда напрямую не появлялась в играх или сериале, она играет важную роль в лоре: США начали аннексию канадских территорий во время Ресурсных войн и завершили её к 2072 году, используя Аляску как ключевую военную позицию. До этого момента серия ограничивалась территорией США, и Fallout 5 впервые сможет перенести игроков за пределы привычного игрового мира.
Тодд Говард подтвердил, что события сериала входят в канон, поэтому канадская линия Стеф Харпер может стать заделом для следующей номерной части. Пока Bethesda не раскрывает детали Fallout 5, но открытие о Стеф намекает на новое направление для франшизы.
Причём тут Fallout 5? Аннексия Канады существует в лоре как минимум с 1997 года с выпуском первой игры серии, для лора вторжение китайцев в Канаду, а потом её аннексия США так же важна, как и Великая Войны.
Хотя конечно увидеть Канаду было бы интереснно, я играл игроком в интересный (пуская и сгенерированный нейронкой) ваншот по Fallout про Канаду, очень интересный сеттиг
Что до Fallout 5, то я бы предположил Сан-Франциско, Техас, Чикаго или в крайнем случае Луизиану
Это зависит от разработчиков, и даже можно сказать от одного человека. Ключевой разработчик родился в Бостоне, и он захотел сделать место действия Fallout 4 в Бостоне, вот и все. Вот так Fallout 4 получил место действия в Бостоне. А то что мир игры получился ярким и солнечным, осеннего настроение, зависел от того, что этот чел вышел прогуляться по парку в октября, и стоя с кружкой горячего кофе, он вдохновился этой красотой, и решил сделать такой тон в мире игры. Для него это выглядело классно и красиво. Вот так) и придумал это как, тип что в мире Фоллаут 4 рождается новая надежда и мир начинает восстанавливаться, поэтому солнце и яркость означает искра надежды в людях мира Фоллаут 4, которые начали восстанавливать весь этот мир. Откуда я все это взял? он сам это сотни раз говорил на документалках и в интервью.
Лучше бы 5ая часть была в Гренландии. Чем ентот ваш Канада отличается от северных штатов США?
