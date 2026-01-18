Сериал Fallout раскрыл важную деталь лора, которая может определить место действия Fallout 5

Сериал Fallout на Amazon Prime продолжает раскрывать лор вселенной Bethesda, и второй сезон может подготовить почву для следующей игры серии. Один из ключевых поворотных моментов произошёл в четвёртой серии, который может оказать влияние на Fallout 5.

Далее возможны спойлеры!

Во время эпизода Чет обнаруживает довоенное удостоверение личности новой смотрительницы Убежища 32, Стеф Харпер. Из документа следует, что Стеф родилась в Канаде до Великой войны, а позже переехала в США и присоединилась к Vault-Tec. Эта деталь не только объясняет её изменения в поведении, но и даёт потенциальный намёк на будущее игровое место действия.

Хотя Канада никогда напрямую не появлялась в играх или сериале, она играет важную роль в лоре: США начали аннексию канадских территорий во время Ресурсных войн и завершили её к 2072 году, используя Аляску как ключевую военную позицию. До этого момента серия ограничивалась территорией США, и Fallout 5 впервые сможет перенести игроков за пределы привычного игрового мира.

Тодд Говард подтвердил, что события сериала входят в канон, поэтому канадская линия Стеф Харпер может стать заделом для следующей номерной части. Пока Bethesda не раскрывает детали Fallout 5, но открытие о Стеф намекает на новое направление для франшизы.