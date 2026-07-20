"Снова баги и загрузки?": игроки раскритиковали Creation Engine 3 для TES VI и Fallout 5

Несмотря на уверенность Bethesda в своем новом движке Creation Engine 3, часть сообщества встретила эту новость без особого энтузиазма. После недавнего подтверждения, что The Elder Scrolls VI и Fallout 5 создаются именно на нем, в сети разгорелись споры о том, сможет ли студия наконец избавиться от своих давних технических проблем.

В интервью Windows Central глава Bethesda Тодд Говард высоко оценил команду инженеров, назвав ее «невероятной». По его словам, новый движок разрабатывается со времен выхода Starfield и позволяет нескольким командам одновременно работать над крупными проектами, предлагая современные инструменты, улучшенный рендеринг и новые игровые системы.

Однако многие игроки восприняли эти заявления скептически. На Reddit пользователи напомнили, что игры Bethesda годами страдали от большого количества багов, а один из самых популярных комментариев гласит: «Игры снова выйдут в ужасно забагованном состоянии». Другие опасаются, что TES VI и Fallout 5 по-прежнему будут изобиловать загрузочными экранами при входе в здания, что многие считают устаревшим решением для RPG конца 2020-х.

Впрочем, у Creation Engine 3 есть и защитники. Некоторые фанаты отмечают, что именно фирменный движок Bethesda обеспечивает одну из лучших в индустрии поддержек модификаций, а переход на сторонние технологии вроде Unreal Engine мог бы лишить будущие игры этой особенности.