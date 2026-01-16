Создатель Fallout: London назвал "очевидное" и желаемое место действия Fallout 5

Каждая новая часть Fallout неизменно поднимает один и тот же вопрос: в каком уголке постапокалиптической Америки развернутся события на этот раз? Своим взглядом на возможное будущее серии поделился Дин Картер, руководитель масштабного фанатского проекта Fallout: London.

В разговоре с Esports.net Картер отметил, что самым очевидным вариантом для Fallout 5 многие считают возвращение в Нью-Вегас. Эта локация давно стала культовой для поклонников серии, а недавнее появление города во втором сезоне сериала Fallout лишь подогрело интерес к такому сценарию. Тем не менее сам Картер не считает это лучшим выбором.

По его мнению, куда более интересной площадкой для новой игры мог бы стать Техас. Разработчик объясняет это богатым потенциалом для сатиры и ярких образов. В качестве примера он привёл Fallout 76: несмотря на масштабный и детально проработанный мир, персонажи там, по его словам, получились слишком обезличенными. Чтобы сделать игру узнаваемой, авторам пришлось активно заимствовать элементы из других частей серии, включая Братство Стали и знакомые фракции.

Техас, считает Картер, лишён этой проблемы. Регион сам по себе настолько колоритный и узнаваемый, что авторам Fallout было бы с чем работать без необходимости искусственно «подкручивать» атмосферу. По его словам, это место уже выглядит как гротескная версия самого себя, идеально подходящая под фирменный стиль серии.