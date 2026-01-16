Создатель Fallout: London назвал "очевидное" и желаемое место действия Fallout 5

Каждая новая часть Fallout неизменно поднимает один и тот же вопрос: в каком уголке постапокалиптической Америки развернутся события на этот раз? Своим взглядом на возможное будущее серии поделился Дин Картер, руководитель масштабного фанатского проекта Fallout: London.
В разговоре с Esports.net Картер отметил, что самым очевидным вариантом для Fallout 5 многие считают возвращение в Нью-Вегас. Эта локация давно стала культовой для поклонников серии, а недавнее появление города во втором сезоне сериала Fallout лишь подогрело интерес к такому сценарию. Тем не менее сам Картер не считает это лучшим выбором.
По его мнению, куда более интересной площадкой для новой игры мог бы стать Техас. Разработчик объясняет это богатым потенциалом для сатиры и ярких образов. В качестве примера он привёл Fallout 76: несмотря на масштабный и детально проработанный мир, персонажи там, по его словам, получились слишком обезличенными. Чтобы сделать игру узнаваемой, авторам пришлось активно заимствовать элементы из других частей серии, включая Братство Стали и знакомые фракции.
Техас, считает Картер, лишён этой проблемы. Регион сам по себе настолько колоритный и узнаваемый, что авторам Fallout было бы с чем работать без необходимости искусственно «подкручивать» атмосферу. По его словам, это место уже выглядит как гротескная версия самого себя, идеально подходящая под фирменный стиль серии.
Как говорится, почему бы и не попользовать того, кто сам рад этому. Наивно пологая, что сможет пропиарится и сам.
Да хоть где делать нет разницы. Пустыня она есть пустыня. Сараи и домики из профлиста и мусора везде одинаковые.
Какая разница где будет.
Какой непостоянный парень этот Картер. В предыдущей новости с его упоминанием он жаловался, что Fallout стал недостаточно мрачным и драматичным, а теперь наоборот ищет потенциал для сатиры и юмора. Но Картер - не техасец, не американец даже, он англичанин. И о Техасе и его колорите он знает не из первых рук, а оттуда же, откуда и остальной мир - из истории, порядком мифологизированной, фильмов про ковбоев и т.д. Ну так свой колорит, свои мифы и особенности, которые можно интересно обыграть, имеет практически любой штат. А в фантастической/постапокалиптической игре этот колорит можно даже придумать с нуля. Вообще-то в этом в том числе и состоит работа игроделов.
Как он заeбал своим ЧВСшным бредом. С каких херов он решил, что его мнение кому то важно? Думает, слепил кривую лагучую недоделку и все, стал кумом королю?
Обычный трешодел, а надувает щеки, будто второй Авелон.
Раз у нас действия пока происходит на восточном побережье США, то скорее всего Нью Йорк будет следующим