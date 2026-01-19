ЧАТ ИГРЫ
Fallout 5 TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
Создатель Fallout: London опасается за Fallout 5 из-за движка Bethesda

IKarasik IKarasik

Глава проекта Fallout: London Дин Картер выразил сомнения по поводу технического будущего Fallout 5, заявив, что его беспокоит возможное использование фирменного движка Bethesda — Creation Engine — без серьёзных изменений. По его мнению, к моменту выхода новой части серии движок либо должен быть радикально переработан, либо вовсе уступить место другой технологии.

Картер напомнил, что Bethesda использует один и тот же технологический фундамент ещё со времён Morrowind. Сначала это был NetImmerse, позже переименованный в Gamebryo, а затем — Creation Engine, на котором вышли Skyrim, Fallout 4 и обновлённый Creation Engine 2 в Starfield. Несмотря на многолетнюю эволюцию, именно технические ограничения движка чаще всего становятся объектом критики со стороны игроков.

Отвечая на вопрос о том, какие наработки Fallout: London он хотел бы видеть в Fallout 5, Картер прежде всего затронул тему движка. Он подчеркнул, что не считает Creation Engine плохим, отметив его сильные стороны, но признал, что технология явно устаревает и нуждается в серьёзной модернизации.

Главными проблемами Картер назвал загрузочные экраны и оптимизацию. По его словам, команда Fallout: London столкнулась с этим на собственном опыте: желание создать цельный мир без постоянных загрузок привело к нестабильности и падению производительности, особенно в сложных локациях вроде Истминстера. В финальной стадии разработки разработчикам приходилось идти на вынужденные компромиссы, буквально «латая» окружение ради приемлемой работы игры.

В итоге Картер считает, что если Bethesda всё же решит продолжать использовать Creation Engine для Fallout 5, ключевая задача будет очевидна — избавиться от лишних загрузочных экранов и обеспечить более высокий уровень оптимизации. Без этого, по его мнению, движок может вновь стать слабым местом даже для крупного релиза.

OriginalEkko

Мне кажется, движок это наименьшая из проблем современного Фоллаута...

3
OriginalEkko

Я вот подумал,если этот Дин Картер такую чушь про загрузки загоняет, он наверное на зарплате у Бесезды. Я читал новость, что каких-то разработчиков Fallout: London взяли на работу в Беседку

1
Gords

И что он не так про загрузки сказал? Игры Бесятки этим "славятся" уже давно. Особенно последняя их игра, где загрузка на загрузке загрузкой погоняет.

1
Xentart

На то, что двигло устарело, жаловались ещё со времён Скайрима (странно, что не раньше), в особенности отмечали, как раз, экраны загрузки, когда игра подгоняла в Вайтране носиться между тавернами, магазинами и прочими домами из-за обилия квестов. Увы, сейчас уже поздно кулаками махать - беседка поняла, что и так сожрут, и добавки попросят, хотя, релиз Старфилда, а точнее критика игры, как раз вселяет чутка уверенности в человечество.

AndralStormborn

Опасно) Но, что лучше, движок беседки или какой-нить новомодный уе5, от которого все плачут? Или КАЖДЫЙ хуже другого?)

LexxSentano

очевидное говорит так-то, но пичалька в том что так и будет Тод "игра раскрывается после сотен наигранных часов" Говард менять ничего не будет кардинального ибо "и так сожрут" и мододелы доделают"...

отобрать бы у беседки права на фолыч и отдать тому кто нормально сделать может... хотя тут тоже вопрос - а кто сможет?

GeraltMorgan

Главное опасение для линейки Fallout от Bethesda это не двигло, а то что это будет очередной Скайрим. Лично я люблю Фолыч, вот недавно прошёл New Vegas уже не помню в который раз, двойку и вот больше сотни часов в Fallout 4 допрохожу DLC Nuka World. И мой главный вывод, геймплейно, а местами и по вайбу, это часть не Фолыч, а чистейший Skyrim... в течении двух месяца я провёл 100 часов в Скайриме, просто за последние 10 лет я это успел забыть. Вот New Vegas да, кривой забагованный, без десятка модов только технических и на стабильность в эту игру без боли не поиграть, но всё таки легендарная часть и лучшая в линейки Bethesda (как праводержателя). Каждый квест, каждая ситуация, это вариативность где результаты твоей прокачки на что-то влияют, а не как в 4-ке либо положительный ответ, либо отрицательный, либо кринж сорказм. Например в Нью-Вегас ты можешь не качать Харизму, дабы добить другие навыки и это будет чуствоваться в геймплее, потому что если ты прокачиваешь Интеллект или Бартер, игра всегда в той или иной ситуации даст тебе определенный выбор как поступить и ответить, в зависимости от твоей прокачки.... в общем игра продумана и почти никогда не ставит тебя в тупик, потому что ты не так начал качаться, всегда есть 2-3 туза в рукаве, не чтобы быть богом, а чтобы получить иной способ пройти, казалось бы, давно знакомую миссию.