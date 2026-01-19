Создатель Fallout: London опасается за Fallout 5 из-за движка Bethesda

Глава проекта Fallout: London Дин Картер выразил сомнения по поводу технического будущего Fallout 5, заявив, что его беспокоит возможное использование фирменного движка Bethesda — Creation Engine — без серьёзных изменений. По его мнению, к моменту выхода новой части серии движок либо должен быть радикально переработан, либо вовсе уступить место другой технологии.

Картер напомнил, что Bethesda использует один и тот же технологический фундамент ещё со времён Morrowind. Сначала это был NetImmerse, позже переименованный в Gamebryo, а затем — Creation Engine, на котором вышли Skyrim, Fallout 4 и обновлённый Creation Engine 2 в Starfield. Несмотря на многолетнюю эволюцию, именно технические ограничения движка чаще всего становятся объектом критики со стороны игроков.

Отвечая на вопрос о том, какие наработки Fallout: London он хотел бы видеть в Fallout 5, Картер прежде всего затронул тему движка. Он подчеркнул, что не считает Creation Engine плохим, отметив его сильные стороны, но признал, что технология явно устаревает и нуждается в серьёзной модернизации.

Главными проблемами Картер назвал загрузочные экраны и оптимизацию. По его словам, команда Fallout: London столкнулась с этим на собственном опыте: желание создать цельный мир без постоянных загрузок привело к нестабильности и падению производительности, особенно в сложных локациях вроде Истминстера. В финальной стадии разработки разработчикам приходилось идти на вынужденные компромиссы, буквально «латая» окружение ради приемлемой работы игры.

В итоге Картер считает, что если Bethesda всё же решит продолжать использовать Creation Engine для Fallout 5, ключевая задача будет очевидна — избавиться от лишних загрузочных экранов и обеспечить более высокий уровень оптимизации. Без этого, по его мнению, движок может вновь стать слабым местом даже для крупного релиза.