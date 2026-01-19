Создатель Fallout: London опасается за Fallout 5 из-за движка Bethesda

Глава проекта Fallout: London Дин Картер выразил сомнения по поводу технического будущего Fallout 5, заявив, что его беспокоит возможное использование фирменного движка Bethesda — Creation Engine — без серьёзных изменений. По его мнению, к моменту выхода новой части серии движок либо должен быть радикально переработан, либо вовсе уступить место другой технологии.
Картер напомнил, что Bethesda использует один и тот же технологический фундамент ещё со времён Morrowind. Сначала это был NetImmerse, позже переименованный в Gamebryo, а затем — Creation Engine, на котором вышли Skyrim, Fallout 4 и обновлённый Creation Engine 2 в Starfield. Несмотря на многолетнюю эволюцию, именно технические ограничения движка чаще всего становятся объектом критики со стороны игроков.
Отвечая на вопрос о том, какие наработки Fallout: London он хотел бы видеть в Fallout 5, Картер прежде всего затронул тему движка. Он подчеркнул, что не считает Creation Engine плохим, отметив его сильные стороны, но признал, что технология явно устаревает и нуждается в серьёзной модернизации.
Главными проблемами Картер назвал загрузочные экраны и оптимизацию. По его словам, команда Fallout: London столкнулась с этим на собственном опыте: желание создать цельный мир без постоянных загрузок привело к нестабильности и падению производительности, особенно в сложных локациях вроде Истминстера. В финальной стадии разработки разработчикам приходилось идти на вынужденные компромиссы, буквально «латая» окружение ради приемлемой работы игры.
В итоге Картер считает, что если Bethesda всё же решит продолжать использовать Creation Engine для Fallout 5, ключевая задача будет очевидна — избавиться от лишних загрузочных экранов и обеспечить более высокий уровень оптимизации. Без этого, по его мнению, движок может вновь стать слабым местом даже для крупного релиза.
Мне кажется, движок это наименьшая из проблем современного Фоллаута...
Я вот подумал,если этот Дин Картер такую чушь про загрузки загоняет, он наверное на зарплате у Бесезды. Я читал новость, что каких-то разработчиков Fallout: London взяли на работу в Беседку
И что он не так про загрузки сказал? Игры Бесятки этим "славятся" уже давно. Особенно последняя их игра, где загрузка на загрузке загрузкой погоняет.
На то, что двигло устарело, жаловались ещё со времён Скайрима (странно, что не раньше), в особенности отмечали, как раз, экраны загрузки, когда игра подгоняла в Вайтране носиться между тавернами, магазинами и прочими домами из-за обилия квестов. Увы, сейчас уже поздно кулаками махать - беседка поняла, что и так сожрут, и добавки попросят, хотя, релиз Старфилда, а точнее критика игры, как раз вселяет чутка уверенности в человечество.
Опасно) Но, что лучше, движок беседки или какой-нить новомодный уе5, от которого все плачут? Или КАЖДЫЙ хуже другого?)
очевидное говорит так-то, но пичалька в том что так и будет Тод "игра раскрывается после сотен наигранных часов" Говард менять ничего не будет кардинального ибо "и так сожрут" и мододелы доделают"...
отобрать бы у беседки права на фолыч и отдать тому кто нормально сделать может... хотя тут тоже вопрос - а кто сможет?
Главное опасение для линейки Fallout от Bethesda это не двигло, а то что это будет очередной Скайрим. Лично я люблю Фолыч, вот недавно прошёл New Vegas уже не помню в который раз, двойку и вот больше сотни часов в Fallout 4 допрохожу DLC Nuka World. И мой главный вывод, геймплейно, а местами и по вайбу, это часть не Фолыч, а чистейший Skyrim... в течении двух месяца я провёл 100 часов в Скайриме, просто за последние 10 лет я это успел забыть. Вот New Vegas да, кривой забагованный, без десятка модов только технических и на стабильность в эту игру без боли не поиграть, но всё таки легендарная часть и лучшая в линейки Bethesda (как праводержателя). Каждый квест, каждая ситуация, это вариативность где результаты твоей прокачки на что-то влияют, а не как в 4-ке либо положительный ответ, либо отрицательный, либо кринж сорказм. Например в Нью-Вегас ты можешь не качать Харизму, дабы добить другие навыки и это будет чуствоваться в геймплее, потому что если ты прокачиваешь Интеллект или Бартер, игра всегда в той или иной ситуации даст тебе определенный выбор как поступить и ответить, в зависимости от твоей прокачки.... в общем игра продумана и почти никогда не ставит тебя в тупик, потому что ты не так начал качаться, всегда есть 2-3 туза в рукаве, не чтобы быть богом, а чтобы получить иной способ пройти, казалось бы, давно знакомую миссию.