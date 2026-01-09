Создатели оригинального Fallout хотели выкупить права на франшизу, но лишних 6 миллионов долларов не оказалось

«Нам даже не дали возможности сделать предложение».
История франшизы Fallout сложна и неоднозначна, однако именно предложение Bethesda почти в 6 миллионов долларов в итоге определило её судьбу. Эта сумма позволила компании получить полный контроль над серией — вне зависимости от надежд и планов её первоначальных авторов.
Изначально Fallout принадлежала компании Interplay, которая не только владела правами, но и занималась изданием и разработкой игры. Внутренняя студия Black Isle Studios отвечала за создание Fallout 2. Позднее Interplay передала лицензию Bethesda, однако в середине 2000-х оказалась в тяжёлом финансовом положении. Компании срочно требовались средства для выплаты зарплат, и, как вспоминал сооснователь Interplay Брайан Фарго, фактически единственным ценным активом, который можно было продать, оставалась именно Fallout.
В интервью Game Informer Фарго рассказывал, что судебные разбирательства, связанные с финансовыми трудностями, в итоге вынудили Interplay полностью продать права на Fallout Bethesda. Арт-директора серии Леонарда Боярски, утверждает, что вместе с Тимом Кейном и Джейсоном Андерсоном — основателями студии Troika Games — пытался выкупить права на франшизу до того, как они окончательно перешли Bethesda.
По словам Боярски, у команды был интерес со стороны потенциальных инвесторов, однако до реальных переговоров дело так и не дошло — им попросту не дали возможности сделать официальное предложение. По имеющейся информации, Bethesda заплатила 5,75 миллиона долларов, и эта сумма оказалась недосягаемой для небольшой независимой команды. Ранее Тим Кейн говорил, что их предложение просто «перебили», но Боярски считает, что ситуация была куда суровее: даже если бы Bethesda услышала их цифры, результат был бы тем же — их предложение сочли бы несерьёзным.
Дальнейшие события стали частью истории индустрии. Bethesda сохранила полный контроль над Fallout, доверив разработку Fallout: New Vegas студии Obsidian, а экранизацию франшизы — компании Amazon.
Что касается Troika Games, то двое из её трёх ключевых разработчиков сегодня снова работают максимально близко к миру Fallout. Тим Кейн вернулся в Obsidian и участвует в создании секретного проекта, анонсированного после The Outer Worlds 2, над которой Леонард Боярски выступал креативным директором.
и хорошо что беседка купила права, а то так бы щас и клепали изометрическую посредственность типа вастеленда
Очень рад что Тодд Купил фоллаут. Тодд настоящий гений и тот самый родной человек, которому можно доверять, и он близок к аудитории. Давным давно я смотрел документалку обливиона и фоллаута 3, Скайрима и думал, что Тода надо чтобы интернет узнал. Он гениальный человек, и к моему счастью Тода сейчас почти весь интернет. Мне навсегда запомнились его слова при разработке Фоллаута 3. Во время разработки Фоллаута 3 они вышли в ближайщий продуктовый маркет, и внезапно свет пропал в магазине, и Тодд с другом представили что они в игре Фоллаут 3, светили телефонами как пип бой 3000, и им было очень круто проникнуться этой атмосферой, они думали что попали в мир собственной игры, в ядерный апокалипсис. Вот почему мне нравится ТОдд Говард, он реально горит своими играми страстно, как будто он сам там находиться
Жаль что не купили, после выхода 76 бесезда уже ничего по фоллауту не выпустит
Фолыч пятый делается, сериал бьёт рекорды. Все будет, нужно только подождать.
Глпаное не бухтеть, выйдет сразу после 6 скайрима.
Слыш, купи.
6 лямов копейки с учетом сколько им принесли 3-4 часть и еще онлайн помойка + наверняка от амозона отчисления
То ли ты то ли я невнимательно читали. Изначально права были у интерплей, беседка из купила за 6 лямов. Перебить у создателей фолыча эту сумму не получилось, права остались у беседки.
ты что 76 отлична