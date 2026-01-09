ЧАТ ИГРЫ
Fallout 5 TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 288 оценок

Создатели оригинального Fallout хотели выкупить права на франшизу, но лишних 6 миллионов долларов не оказалось

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

«Нам даже не дали возможности сделать предложение».

История франшизы Fallout сложна и неоднозначна, однако именно предложение Bethesda почти в 6 миллионов долларов в итоге определило её судьбу. Эта сумма позволила компании получить полный контроль над серией — вне зависимости от надежд и планов её первоначальных авторов.

Изначально Fallout принадлежала компании Interplay, которая не только владела правами, но и занималась изданием и разработкой игры. Внутренняя студия Black Isle Studios отвечала за создание Fallout 2. Позднее Interplay передала лицензию Bethesda, однако в середине 2000-х оказалась в тяжёлом финансовом положении. Компании срочно требовались средства для выплаты зарплат, и, как вспоминал сооснователь Interplay Брайан Фарго, фактически единственным ценным активом, который можно было продать, оставалась именно Fallout.

В интервью Game Informer Фарго рассказывал, что судебные разбирательства, связанные с финансовыми трудностями, в итоге вынудили Interplay полностью продать права на Fallout Bethesda. Арт-директора серии Леонарда Боярски, утверждает, что вместе с Тимом Кейном и Джейсоном Андерсоном — основателями студии Troika Games — пытался выкупить права на франшизу до того, как они окончательно перешли Bethesda.

По словам Боярски, у команды был интерес со стороны потенциальных инвесторов, однако до реальных переговоров дело так и не дошло — им попросту не дали возможности сделать официальное предложение. По имеющейся информации, Bethesda заплатила 5,75 миллиона долларов, и эта сумма оказалась недосягаемой для небольшой независимой команды. Ранее Тим Кейн говорил, что их предложение просто «перебили», но Боярски считает, что ситуация была куда суровее: даже если бы Bethesda услышала их цифры, результат был бы тем же — их предложение сочли бы несерьёзным.

Дальнейшие события стали частью истории индустрии. Bethesda сохранила полный контроль над Fallout, доверив разработку Fallout: New Vegas студии Obsidian, а экранизацию франшизы — компании Amazon.

Что касается Troika Games, то двое из её трёх ключевых разработчиков сегодня снова работают максимально близко к миру Fallout. Тим Кейн вернулся в Obsidian и участвует в создании секретного проекта, анонсированного после The Outer Worlds 2, над которой Леонард Боярски выступал креативным директором.

Комментарии:  9
Newworld_DESTROYER

и хорошо что беседка купила права, а то так бы щас и клепали изометрическую посредственность типа вастеленда

10
DIZNX

Очень рад что Тодд Купил фоллаут. Тодд настоящий гений и тот самый родной человек, которому можно доверять, и он близок к аудитории. Давным давно я смотрел документалку обливиона и фоллаута 3, Скайрима и думал, что Тода надо чтобы интернет узнал. Он гениальный человек, и к моему счастью Тода сейчас почти весь интернет. Мне навсегда запомнились его слова при разработке Фоллаута 3. Во время разработки Фоллаута 3 они вышли в ближайщий продуктовый маркет, и внезапно свет пропал в магазине, и Тодд с другом представили что они в игре Фоллаут 3, светили телефонами как пип бой 3000, и им было очень круто проникнуться этой атмосферой, они думали что попали в мир собственной игры, в ядерный апокалипсис. Вот почему мне нравится ТОдд Говард, он реально горит своими играми страстно, как будто он сам там находиться

3
era aoi

Жаль что не купили, после выхода 76 бесезда уже ничего по фоллауту не выпустит

1
Grey0art

Фолыч пятый делается, сериал бьёт рекорды. Все будет, нужно только подождать.

era aoi Grey0art

Глпаное не бухтеть, выйдет сразу после 6 скайрима.

Costollom

Слыш, купи.

Анжелика04

6 лямов копейки с учетом сколько им принесли 3-4 часть и еще онлайн помойка + наверняка от амозона отчисления

Grey0art

То ли ты то ли я невнимательно читали. Изначально права были у интерплей, беседка из купила за 6 лямов. Перебить у создателей фолыча эту сумму не получилось, права остались у беседки.

magomed.gasanow.2000

ты что 76 отлична