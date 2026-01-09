Создатели оригинального Fallout хотели выкупить права на франшизу, но лишних 6 миллионов долларов не оказалось

«Нам даже не дали возможности сделать предложение».

История франшизы Fallout сложна и неоднозначна, однако именно предложение Bethesda почти в 6 миллионов долларов в итоге определило её судьбу. Эта сумма позволила компании получить полный контроль над серией — вне зависимости от надежд и планов её первоначальных авторов.

Изначально Fallout принадлежала компании Interplay, которая не только владела правами, но и занималась изданием и разработкой игры. Внутренняя студия Black Isle Studios отвечала за создание Fallout 2. Позднее Interplay передала лицензию Bethesda, однако в середине 2000-х оказалась в тяжёлом финансовом положении. Компании срочно требовались средства для выплаты зарплат, и, как вспоминал сооснователь Interplay Брайан Фарго, фактически единственным ценным активом, который можно было продать, оставалась именно Fallout.

В интервью Game Informer Фарго рассказывал, что судебные разбирательства, связанные с финансовыми трудностями, в итоге вынудили Interplay полностью продать права на Fallout Bethesda. Арт-директора серии Леонарда Боярски, утверждает, что вместе с Тимом Кейном и Джейсоном Андерсоном — основателями студии Troika Games — пытался выкупить права на франшизу до того, как они окончательно перешли Bethesda.

По словам Боярски, у команды был интерес со стороны потенциальных инвесторов, однако до реальных переговоров дело так и не дошло — им попросту не дали возможности сделать официальное предложение. По имеющейся информации, Bethesda заплатила 5,75 миллиона долларов, и эта сумма оказалась недосягаемой для небольшой независимой команды. Ранее Тим Кейн говорил, что их предложение просто «перебили», но Боярски считает, что ситуация была куда суровее: даже если бы Bethesda услышала их цифры, результат был бы тем же — их предложение сочли бы несерьёзным.

Дальнейшие события стали частью истории индустрии. Bethesda сохранила полный контроль над Fallout, доверив разработку Fallout: New Vegas студии Obsidian, а экранизацию франшизы — компании Amazon.

Что касается Troika Games, то двое из её трёх ключевых разработчиков сегодня снова работают максимально близко к миру Fallout. Тим Кейн вернулся в Obsidian и участвует в создании секретного проекта, анонсированного после The Outer Worlds 2, над которой Леонард Боярски выступал креативным директором.