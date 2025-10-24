Тодд Говард обратился к разочарованным отсутствием новостей о Fallout 5: "Мы работаем над чем-то масштабным"

Fallout Day 2025 прошел без новостей о Fallout 5, оставив многих фанатов саги разочарованными. Несмотря на заранее оговорённое отсутствие пятой части, многие рассчитывали услышать про долгожданную игру хоть что-то. В итоге Bethesda показала лишь обновлённую версию Fallout 4, новый набор для Fallout: New Vegas и свежий контент для Fallout Shelter и Fallout 76. Ремастера, который мог бы смягчить недовольство поклонников, также не было.

В конце трансляции креативный директор студии Тодд Говард обратился к фанатам. Он признал, что отсутствие крупных анонсов могло вызвать разочарование, и заверил, что Bethesda активно работает над «ещё большим количеством контента для Fallout». Точное содержание этих слов остаётся загадкой, однако Говард подчеркнул, что команда внимательно отслеживает запросы игроков и стремится со временем представить свои наработки: «Просто знайте, что мы работаем над чем-то еще более масштабным. Мы с нетерпением ждём того дня, когда сможем поделиться этим со всеми вами».

С учётом того, что Bethesda сейчас сосредоточена на разработке The Elder Scrolls 6, фанатам придётся запастись терпением, прежде чем они смогут увидеть Fallout 5. Также не исключено, что разработка новой части саги может быть передана третьей студии, как это уже происходило с Fallout: New Vegas. В любом случае, нам остаётся только догадываться, каким именно «что-то новое» займёт команду Bethesda и когда поклонники саги смогут наконец увидеть следующий крупный проект.