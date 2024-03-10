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Fallout 5 TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 172 оценки

Тодд Говард отверг некоторые задумки сериала Fallout, поскольку они пересекались с Fallout 5

Саня Цукино Усаги

Как известно, в данный момент к выпуску готовится сериал по мотивам игр серии Fallout, который Джонатан Нолан (режиссёр проекта) сравнил с Fallout 5. Как оказалось, сравнение Нолана имеет куда большую значимость, чем кажется на первый взгляд.

В интервью изданию Den of Geek Тодд Говард рассказал, что Bethesda попросила убрать некоторые идеи из сюжета сериала Fallout, поскольку компания хочет их использовать в Fallout 5. После Тодд добавил, что он в восторге от работы авторов сериала, и считает что они создали достойную историю во вселенной Fallout.

Данный случай очень напоминает о ситуации, когда Bethesda попросила Obsidian Entertainment убрать из Fallout: New Vegas упоминание уничтожения Сан-Франциско Анклавом, поскольку у Bethesda были планы на этот город.

На данный момент Fallout 5 ещё не анонсирован. Работа над игрой будет начата сразу после завершения работы над The Elder Scrolls VI, который ожидаемо выйдет в 2026-2027 году.

27
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Tinna

Хм... дайте-ка угадаю: дочь ищет отца? Ново. Бодро. Креативно.

24
Саня Цукино Усаги

Отца уже искали. Сына тоже искали. Значит, в Fallout 5 будут искать Святого Духа

16
nodas

В 3 фоле было

-1
Кибербананька

Отсидевшая за воровство лошади дочь ищет отца, в конце она становится радиациорождённой и перерождается в теле своего отца.

5
Tinna Кибербананька

высиживает 3х драконов и идет захватывать Цитадель Анклава.

2
Tinna Саня Цукино Усаги

Значит маму будет искать. Которая раньше была папой. Современненько.

2
DarkScorpius
Тодд Говард рассказал, что Bethesda попросила убрать некоторые идеи из сюжета сериала Fallout, поскольку компания хочет их использовать в Fallout 5

Собственные идеи Беседки не блещут, поэтому начали "одолживать" идеи у сценаристов сериала?

10
UndeniableDzvinka

В озере неподалеку от ядерного ректора впервые за много лет был пойман обычный карась стандартного размера, два глаза, обычные плавники. Впрочем, по его словам, он не местный.

7
Liaschim

Они туда экраны загрузки чтоль хотели вставить?

2
Executor666

Это он так неумело типа заинтриговал анонсом возможной 5-й части?
Но главный вопрос: А она вообще кому-то сейчас нужна от него и современной беседки?

2
Lvinomord

Лучше бы Тодд на протяжении всего этого времени не думал,а постоянно расширял и доливал контент в 4 Фолл.

1
Кемпритдж

Когда понравилась идея, надо умело сделать её своей и сказать( это убрать, это будет в фолыче 5)

1
Кей Овальд

"Тодд добавил, что он в восторге от работы авторов сериала"
Плохой звоночек...

1
Pravdarub

Лол. Скорее всего впихнут какого нибудь избранного. Типа "Постядернорожденный".

И заставят собирать обломки унитаза судьбы.

1
ZackSnyder

после питчинга сериала говард такой: ой епт, сколько крутых идея, запрещу их и прихватизирую!

0
Deowar
В интервью изданию Den of Geek Тодд Говард рассказал, что Bethesda попросила убрать некоторые идеи из сюжета сериала Fallout, поскольку компания хочет их использовать в Fallout 5.

Угу, а сама играть может и не выйдет никогда, как шестые свитки.=)

0
BAZKIN

Слышь, не снимай
Лучше купи

-1
Rimasted

Я думал что они решили похоронить серию за счет Fallout 76 и на этом успокоиться, а у них оказывается далеко идущие планы. Ну, идея то не плохая начать делать после TeS VI. Как раз большая часть фанатов помрёт от старости и забудется позор с Fallout 76.

-1