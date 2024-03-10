Тодд Говард отверг некоторые задумки сериала Fallout, поскольку они пересекались с Fallout 5

Как известно, в данный момент к выпуску готовится сериал по мотивам игр серии Fallout, который Джонатан Нолан (режиссёр проекта) сравнил с Fallout 5. Как оказалось, сравнение Нолана имеет куда большую значимость, чем кажется на первый взгляд.

В интервью изданию Den of Geek Тодд Говард рассказал, что Bethesda попросила убрать некоторые идеи из сюжета сериала Fallout, поскольку компания хочет их использовать в Fallout 5. После Тодд добавил, что он в восторге от работы авторов сериала, и считает что они создали достойную историю во вселенной Fallout.

Данный случай очень напоминает о ситуации, когда Bethesda попросила Obsidian Entertainment убрать из Fallout: New Vegas упоминание уничтожения Сан-Франциско Анклавом, поскольку у Bethesda были планы на этот город.

На данный момент Fallout 5 ещё не анонсирован. Работа над игрой будет начата сразу после завершения работы над The Elder Scrolls VI, который ожидаемо выйдет в 2026-2027 году.