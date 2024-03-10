Тодд Говард отверг некоторые задумки сериала Fallout, поскольку они пересекались с Fallout 5

Как известно, в данный момент к выпуску готовится сериал по мотивам игр серии Fallout, который Джонатан Нолан (режиссёр проекта) сравнил с Fallout 5. Как оказалось, сравнение Нолана имеет куда большую значимость, чем кажется на первый взгляд.
В интервью изданию Den of Geek Тодд Говард рассказал, что Bethesda попросила убрать некоторые идеи из сюжета сериала Fallout, поскольку компания хочет их использовать в Fallout 5. После Тодд добавил, что он в восторге от работы авторов сериала, и считает что они создали достойную историю во вселенной Fallout.
Данный случай очень напоминает о ситуации, когда Bethesda попросила Obsidian Entertainment убрать из Fallout: New Vegas упоминание уничтожения Сан-Франциско Анклавом, поскольку у Bethesda были планы на этот город.
На данный момент Fallout 5 ещё не анонсирован. Работа над игрой будет начата сразу после завершения работы над The Elder Scrolls VI, который ожидаемо выйдет в 2026-2027 году.
Хм... дайте-ка угадаю: дочь ищет отца? Ново. Бодро. Креативно.
Отца уже искали. Сына тоже искали. Значит, в Fallout 5 будут искать Святого Духа
В 3 фоле было
Отсидевшая за воровство лошади дочь ищет отца, в конце она становится радиациорождённой и перерождается в теле своего отца.
высиживает 3х драконов и идет захватывать Цитадель Анклава.
Значит маму будет искать. Которая раньше была папой. Современненько.
Собственные идеи Беседки не блещут, поэтому начали "одолживать" идеи у сценаристов сериала?
В озере неподалеку от ядерного ректора впервые за много лет был пойман обычный карась стандартного размера, два глаза, обычные плавники. Впрочем, по его словам, он не местный.
Они туда экраны загрузки чтоль хотели вставить?
Это он так неумело типа заинтриговал анонсом возможной 5-й части?
Но главный вопрос: А она вообще кому-то сейчас нужна от него и современной беседки?
Лучше бы Тодд на протяжении всего этого времени не думал,а постоянно расширял и доливал контент в 4 Фолл.
Когда понравилась идея, надо умело сделать её своей и сказать( это убрать, это будет в фолыче 5)
"Тодд добавил, что он в восторге от работы авторов сериала"
Плохой звоночек...
Лол. Скорее всего впихнут какого нибудь избранного. Типа "Постядернорожденный".
И заставят собирать обломки унитаза судьбы.
после питчинга сериала говард такой: ой епт, сколько крутых идея, запрещу их и прихватизирую!
Угу, а сама играть может и не выйдет никогда, как шестые свитки.=)
Слышь, не снимай
Лучше купи
Я думал что они решили похоронить серию за счет Fallout 76 и на этом успокоиться, а у них оказывается далеко идущие планы. Ну, идея то не плохая начать делать после TeS VI. Как раз большая часть фанатов помрёт от старости и забудется позор с Fallout 76.