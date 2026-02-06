Тодд Говард признал тревогу фанатов вокруг Fallout 5 и заверил: серия по-прежнему в разработке

Глава Bethesda Тодд Говард прокомментировал беспокойство фанатов Fallout, вызванное многолетним отсутствием новостей о Fallout 5. Несмотря на успех телесериала от Amazon и всплеск интереса к франшизе, студия по-прежнему хранит молчание о новой номерной части — и, как признал сам Говард, он понимает, почему это вызывает раздражение у сообщества.

В большом материале Game Informer, посвящённом истории Fallout, Говард отметил, что фанаты регулярно дают понять, что им не хватает новостей о будущем серии. При этом он подчеркнул: работа над Fallout никогда не прекращалась.

По его словам, команда Bethesda уже долгое время активно развивает Fallout 76, а сама франшиза остаётся одной из самых приоритетных для студии. Основные внутренние ресурсы сейчас сосредоточены на The Elder Scrolls 6, однако параллельно ведётся и другая работа по Fallout, о которой пока не объявлялось публично.

Говард также признал, что Bethesda сознательно предпочитает не торопиться с анонсами. По его словам, студия любит выдерживать паузы и раскрывать планы только тогда, когда момент действительно кажется подходящим — чтобы такие объявления становились особенными для фанатов.

К обсуждению будущего серии подключился и ветеран Bethesda, сценарист и дизайнер квестов Эмиль Пальяруло. Он отметил, что хотел бы видеть Fallout, способный увлечь игроков на сотни часов — не на 20 или 100, а на 200, 300 и даже 600 часов, что соответствует философии студии.

Пальяруло также дал понять, что Bethesda осознаёт, как сильно изменились игры за годы ожидания. В качестве примера он привёл Oblivion Remastered, где появились механики, которых не было в оригинале, — вроде спринта. По его словам, Fallout тоже должен развиваться вместе с индустрией, а не оставаться застрявшим в прошлом.

Хотя конкретных сроков выхода Fallout 5 по-прежнему нет, в Bethesda дают понять: серия жива, над ней работают, и рано или поздно студия будет готова рассказать о будущем Пустошей подробнее — пусть ожидание и затянулось сильнее, чем хотелось бы фанатам.