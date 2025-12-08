ЧАТ ИГРЫ
Тодд Говард раскрыл потенциальное время действия Fallout 5

Simple Jack Simple Jack

Тодд Говард раскрыл некоторые подробности времени, в котором могут происходить события Fallout 5 или другой части серии. Bethesda активно опирается на успешность сериала, и разработчики будут отталкиваться от истории Люси. Есть вероятность, что шоу станет прологом потенциальной Fallout 5. Или события в новой игре будут происходить параллельно с сюжетом сериала.

"События сериала происходят в рамках одной временной линии Fallout. Сейчас мы так думаем о франшизе: Что еще может происходить одновременно с сериалом? А какие события будут происходить после сериала? Будут ли они на телевидении или в рамках игры? Мы рассматриваем все варианты с учетом канона."-Тодд Говард, гейм-дизайнер

Тодд Говард признался, что студия ожидала приток новых и старых игроков после успеха шоу. Но ажиотаж вокруг сериала Fallout оказался выше любых прогнозов. Геймеры активно играют в Fallout 4, Fallout 76 и Fallout Shelter.

"Игроки возвращаются, а мы чувствуем себя счастливчиками."-Тодд Говард, гейм-дизайнер

Bethesda крайне довольна популярностью сериала. 17 декабря стартует премьера второго сезона, где местом действия станет легендарный Нью-Вегас, а также пустошь Мохаве.

Vurdalak

Fallout 5 будет происходить в Старфилде.

Milvago

Фига у них творческая импотенция

AndrewSolt

Хз, по моему он просто сказал что при разработке 5 части им также придется иметь ввиду не только игровой канон, но и сериальный.

WAR1OCKS

Кста, Fallout 3 лучшая игра в серии.

RoboB

Ты допускаешь много орфографических ошибок, когда пишешь "New Vegas".

LogicDisciple RoboB

Вообще-то ты, когда пишешь "2".

Святой Джо

да, согласен, игра годная. вот бы неплохо было, если бы разрябчики ремейкнули ее, как выблевон

ratte88

Так так, подождите, отца в 3 искали, сына в 4 искали, в 76 сюжета по сути нет, в сериале баба ищет отца, в 5 так понимаю, снова сын, или уже дочь? Ну-ка, как Тоддя на этот раз фантазией блеснёт?

PanKotovsky

Да можно уже водяной чип искать по 2 разу, нынешние фанаты фаллаута все равно не вкурят.

Ziyter7

Будет не бинарный искать своих 2 отцов.

Артур Деменко

Игра туфта и сериал фигня и студия загнулась

saa0891
Ага пятую часть фолыча как раз к 2300 году сделают или когда там происходят действия в сериале.

Altered
Лучше бы дату выхода раскрыл

Искусственный интеллeкт
шоу станет прологом

зато теперь у них будет оправдание, если ГГ в Fallout 5 будет баба

Sickofitall

Во всех играх Беседки можно выбирать пол и создавать своего персонажа, вряд ли они на такое пойдут

LogicDisciple

вернули бы на западное побережье, там после событий 2 части ничего не было...писать можно вообще что угодно

Sickofitall
Идиоты

Ahnx

Идиоты - те, кто это покупают. Или даже скачивают бесплатно.

