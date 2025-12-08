Тодд Говард раскрыл потенциальное время действия Fallout 5

Тодд Говард раскрыл некоторые подробности времени, в котором могут происходить события Fallout 5 или другой части серии. Bethesda активно опирается на успешность сериала, и разработчики будут отталкиваться от истории Люси. Есть вероятность, что шоу станет прологом потенциальной Fallout 5. Или события в новой игре будут происходить параллельно с сюжетом сериала.
"События сериала происходят в рамках одной временной линии Fallout. Сейчас мы так думаем о франшизе: Что еще может происходить одновременно с сериалом? А какие события будут происходить после сериала? Будут ли они на телевидении или в рамках игры? Мы рассматриваем все варианты с учетом канона."-Тодд Говард, гейм-дизайнер
Тодд Говард признался, что студия ожидала приток новых и старых игроков после успеха шоу. Но ажиотаж вокруг сериала Fallout оказался выше любых прогнозов. Геймеры активно играют в Fallout 4, Fallout 76 и Fallout Shelter.
"Игроки возвращаются, а мы чувствуем себя счастливчиками."-Тодд Говард, гейм-дизайнер
Bethesda крайне довольна популярностью сериала. 17 декабря стартует премьера второго сезона, где местом действия станет легендарный Нью-Вегас, а также пустошь Мохаве.
