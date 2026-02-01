Ветеран Bethesda объяснил, почему The Elder Scrolls 6 и Fallout 5 рискуют не оправдать ожидания игроков

Ожидания вокруг The Elder Scrolls 6 и Fallout 5 достигли такого уровня, что любая ошибка может обернуться разочарованием. Так считает Брюс Несмит — бывший ведущий дизайнер Skyrim и многолетний ветеран Bethesda, который рассказал о «ловушке ожиданий», в которой сегодня находится студия.

По словам Несмита, Bethesda оказалась в сложной позиции: популярность её серий привела к тому, что ожидания аудитории стали практически недостижимыми. Он называет это «игрой ожиданий» — ситуацией, когда восприятие игры формируется не её качеством, а тем, какой она должна была быть в глазах игроков.

В качестве примера Несмит привёл Starfield. По его мнению, если бы игру выпустила неизвестная студия, её могли бы назвать одним из главных открытий года. Однако статус Bethesda автоматически поднял планку ожиданий настолько высоко, что проект стали оценивать строже. Несмит подчёркивает: Starfield — это качественная игра, но не та, которую многие ждали.

Говоря о будущем The Elder Scrolls 6, разработчик отмечает, что у Bethesda всё же есть серьёзное преимущество — огромный опыт работы с серией. После Oblivion студии удалось не только оправдать ожидания, но и превзойти их с выходом Skyrim. Аналогичная ситуация была и с Fallout 4 после Fallout 3. Потенциал повторить этот успех, по его словам, у команды есть, но задача будет крайне сложной.

Отдельно Несмит рассуждает о том, как Bethesda могла бы «встряхнуть» привычную формулу своих RPG. В первую очередь он предлагает сделать миры более динамичными. За последние годы игры студии, по его мнению, стали менее изменчивыми ради стабильности и соответствия ожиданиям аудитории, но возвращение к более «живому» и гибкому миру могло бы пойти сериям на пользу.

По мнению разработчика, игровое сообщество ясно дало понять, чего оно ждёт от современных RPG: мира, который реагирует на действия игрока, и решений, последствия которых ощущаются на протяжении всей игры. Именно такой подход, считает Несмит, может помочь Fallout 5 и The Elder Scrolls 6 не только оправдать ожидания, но и снова задать ориентиры для жанра.