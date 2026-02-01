Ветеран Bethesda объяснил, почему The Elder Scrolls 6 и Fallout 5 рискуют не оправдать ожидания игроков

Ожидания вокруг The Elder Scrolls 6 и Fallout 5 достигли такого уровня, что любая ошибка может обернуться разочарованием. Так считает Брюс Несмит — бывший ведущий дизайнер Skyrim и многолетний ветеран Bethesda, который рассказал о «ловушке ожиданий», в которой сегодня находится студия.
По словам Несмита, Bethesda оказалась в сложной позиции: популярность её серий привела к тому, что ожидания аудитории стали практически недостижимыми. Он называет это «игрой ожиданий» — ситуацией, когда восприятие игры формируется не её качеством, а тем, какой она должна была быть в глазах игроков.
В качестве примера Несмит привёл Starfield. По его мнению, если бы игру выпустила неизвестная студия, её могли бы назвать одним из главных открытий года. Однако статус Bethesda автоматически поднял планку ожиданий настолько высоко, что проект стали оценивать строже. Несмит подчёркивает: Starfield — это качественная игра, но не та, которую многие ждали.
Говоря о будущем The Elder Scrolls 6, разработчик отмечает, что у Bethesda всё же есть серьёзное преимущество — огромный опыт работы с серией. После Oblivion студии удалось не только оправдать ожидания, но и превзойти их с выходом Skyrim. Аналогичная ситуация была и с Fallout 4 после Fallout 3. Потенциал повторить этот успех, по его словам, у команды есть, но задача будет крайне сложной.
Отдельно Несмит рассуждает о том, как Bethesda могла бы «встряхнуть» привычную формулу своих RPG. В первую очередь он предлагает сделать миры более динамичными. За последние годы игры студии, по его мнению, стали менее изменчивыми ради стабильности и соответствия ожиданиям аудитории, но возвращение к более «живому» и гибкому миру могло бы пойти сериям на пользу.
По мнению разработчика, игровое сообщество ясно дало понять, чего оно ждёт от современных RPG: мира, который реагирует на действия игрока, и решений, последствия которых ощущаются на протяжении всей игры. Именно такой подход, считает Несмит, может помочь Fallout 5 и The Elder Scrolls 6 не только оправдать ожидания, но и снова задать ориентиры для жанра.
Из-за всратого движка с загрузкой в каждом помещении?
Загрузки в каждом помещении помешали Балдурс Гейту стать лучшей игрой 2023 года?
Не всратого. Загрузки эти - да, приятного мало. Но движок отлично подошёл моддерам и это оказалось огромным плюсом. И минусом) Минусом в том, что если б не моды, то давным-давно вышли бы последующие игры.
Всегда везде ругают. выход фоллаут 3 ругали. выход фоллаут 4 ругали. выход скайрима ругали. выход старфилда ругали. все везде ругают, и играют.
Скайрим не ругали, когда он вышел, все писались от восторга. Да и к 4 фолычу отнесли относительно позитивно. Старфилд да, но там было за что.
Я до сих пор не простил тоду за то что он обещал перед релизом скайрима, что бандиты могут сжечь мельницы и после этого хлеб подорожает
Понимаю, цены на хлеб в Скайриме это очень важный элемент игры))
Нет, не могли. Игра очень плоха.
Потому что опять симулятор загрузок на каждом шагу ? Потому что движок еще динозавров видел ? Потому что купи скайрим ?
как по мне игры могут неопровдать ожиданий потому что не получается сделать игру для новой аудитории и нельзя сделать игру для какой то общей аудитории а старая аудитория так сказать старадает от высоких ожиданий. когда от игры нет ожидай она обычно неплохо заходит.
я постоянно попадал в ловушку высоких ожиданий еще наверно так с 2006 когда ждал обливон и другие супер ожидаемые игры тысячелетия типа невенвитера 2 и 3го готона. а потом мне стало похрен. фолааут и шкурим неплохо зашел шкальничкам и подпивасам. шкальнички выросли и им не зашел старфилд и вот это время с 2005 по 2015 по аудитории больше не повторится следовательно и такой успех.
Потому что фанаты требуют невозможного. Тот же Старфилд вышел хорошей и интересной игрой, но все равно недовольны
Просто наймите хороших, интересных сценаристов с годными работами в писательстве, чтобы сделали интересную сюжетку. Остальное второстепенно.
Ну пока вообще ничего не известно про сами игры, а их обсуждают, как будто они уже вышли.
А еще они с Teso и Fallout76 ушли в ту же сторону, что RG c Gta Online. По всем если не ошибаюсь, ожидание новых частей более 10 лет. Видимо неплохо на них заработали или еще продолжают.