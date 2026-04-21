ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 5 TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 298 оценок

Возможная эксклюзивность Fallout 5 для Xbox и PC вызывает недовольство среди игроков

IKarasik IKarasik

Будущее следующей части серии Fallout пока остаётся туманным, однако уже сейчас среди игроков активно обсуждается возможная платформенная эксклюзивность игры. Многие фанаты опасаются, что Fallout 5 может выйти только на Xbox и PC — подобный сценарий кажется вполне вероятным после того, как Microsoft приобрела Bethesda.

Опасения усилились после релиза Starfield, который также стал эксклюзивом экосистемы Xbox. Если аналогичная стратегия будет применена и к Fallout 5, владельцы PlayStation могут оказаться за бортом новой части популярной постапокалиптической RPG. Для многих игроков это особенно болезненно, поскольку предыдущие части серии долгие годы выходили на разных платформах.

В игровом сообществе отмечают, что подобные решения могут восприниматься как попытка использовать известные франшизы для продвижения консолей и сервисов вроде Game Pass. Некоторые пользователи считают несправедливым, что поклонникам серии могут предложить покупать новую платформу ради одной игры.

В обсуждениях на форумах и в социальных сетях звучат разные мнения. Одни игроки считают, что закрытие серии для части аудитории может вызвать негативную реакцию у фанатов. Другие предполагают, что концентрация на меньшем числе платформ позволит разработчикам лучше оптимизировать игру и сделать её более стабильной.

Дополнительное недовольство вызывает и тот факт, что сама Fallout 5 пока остаётся далёкой перспективой. Сейчас Bethesda сосредоточена на разработке The Elder Scrolls 6, поэтому следующая часть Fallout может появиться лишь через много лет. В результате фанаты одновременно обсуждают и возможную эксклюзивность, и очень долгие сроки ожидания новой игры.

Комментарии: 62
Ваш комментарий
erkins007

Никакого недовольства. Сони первая решила снова игры перестать на других платформах выпускать.

IbruhmanI

когда тлоу анчартед гов выходили, говорили что это для элиты, а когда наоборот, то это несправедливо пользоваться известными франшизами ради выгоды)))

XeNTRoN

У многих игроков тоже недовольство что например Marvel Wolvirine выйдет только на пс5.Так что лучше тем кто переживает что Fallout 5 не выйдет на пс5 помолчать.

PICTURE ORGANIC
Другие предполагают, что концентрация на меньшем числе платформ позволит разработчикам лучше оптимизировать игру и сделать её более стабильной.

Bethesda? Оптимизация? Не смешите меня.

PaTi6op

Бедные сонибои. Сидите молча со своими эксклюзивами)))

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ