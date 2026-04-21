Возможная эксклюзивность Fallout 5 для Xbox и PC вызывает недовольство среди игроков

Будущее следующей части серии Fallout пока остаётся туманным, однако уже сейчас среди игроков активно обсуждается возможная платформенная эксклюзивность игры. Многие фанаты опасаются, что Fallout 5 может выйти только на Xbox и PC — подобный сценарий кажется вполне вероятным после того, как Microsoft приобрела Bethesda.

Опасения усилились после релиза Starfield, который также стал эксклюзивом экосистемы Xbox. Если аналогичная стратегия будет применена и к Fallout 5, владельцы PlayStation могут оказаться за бортом новой части популярной постапокалиптической RPG. Для многих игроков это особенно болезненно, поскольку предыдущие части серии долгие годы выходили на разных платформах.

В игровом сообществе отмечают, что подобные решения могут восприниматься как попытка использовать известные франшизы для продвижения консолей и сервисов вроде Game Pass. Некоторые пользователи считают несправедливым, что поклонникам серии могут предложить покупать новую платформу ради одной игры.

В обсуждениях на форумах и в социальных сетях звучат разные мнения. Одни игроки считают, что закрытие серии для части аудитории может вызвать негативную реакцию у фанатов. Другие предполагают, что концентрация на меньшем числе платформ позволит разработчикам лучше оптимизировать игру и сделать её более стабильной.

Дополнительное недовольство вызывает и тот факт, что сама Fallout 5 пока остаётся далёкой перспективой. Сейчас Bethesda сосредоточена на разработке The Elder Scrolls 6, поэтому следующая часть Fallout может появиться лишь через много лет. В результате фанаты одновременно обсуждают и возможную эксклюзивность, и очень долгие сроки ожидания новой игры.