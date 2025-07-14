Windows Central: Microsoft уже работает над Fallout 5 - MMO-игру Blackbird отменили чтобы ускорить разработку

Главный редактор Windows Central Джез Корден сообщает о том, что игровое подразделение Microsoft уже работает над созданием Fallout 5.

Хотя точный статус разработки неизвестен, решение связано с недавним закрытием проекта Blackbird (многопользовательской игры от создателей The Elder Scrolls Online) - освободившиеся ресурсы планируют направить на следующую Fallout.

Судя по всему, корпорация хочет выпускать новые части Fallout параллельно с основными проектами Bethesda Game Studios, которая традиционно работает только над одной игрой за раз (сейчас это The Elder Scrolls 6). Успех сериала Amazon явно ускорил эти планы - последняя номерная часть, Fallout 4, вышла ещё в 2015 году, и фанаты давно ждут продолжения.

Пока остаётся открытым вопрос, какая именно студия займётся разработкой. Судя по всему, Microsoft намерена превратить Fallout в постоянно развивающуюся франшизу, чтобы игрокам не приходилось ждать по 8-10 лет между релизами, как это было раньше.