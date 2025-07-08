Журналист намекает, что Bethesda работает над Fallout, который "все сейчас хотят"

Несмотря на то, что Fallout 5 от основной студии Bethesda Softworks все еще находится за горизонтом далекой неизвестности, интерес к будущему франшизы не угасает. Напротив, он только растет учитывая популярность недавно вышедшего сериала и готовящегося продолжения. Журналист портала VGC Джордан Миддлер в подкасте Friends Per Second заявил, что в разработке находятся сразу несколько проектов по вселенной Fallout, включая тот, который "все сейчас хотят".

Хотя Миддлер не уточнил, о какой именно игре идет речь, фанаты в сети мгновенно начали обсуждение возможных вариантов. Среди них чаще всего упоминаются: ремейк Fallout 3, ремастер Fallout: New Vegas и даже продолжение New Vegas, которое многие ждали еще с момента выхода оригинала в 2010 году. Возможное участие студии Obsidian также активно обсуждается, учитывая их почти свободный график после релизов 2025 года.

Ранее Тодд Говард в подкасте Kinda Funny намекал на существование двух неанонсированных проектов во вселенной Fallout, один из которых, по слухам, как раз является ремастером Fallout 3. Таким образом, остается пространство для еще одной крупной игры — возможно, именно той, которую "все хотят".

Пока Bethesda Game Studios продолжает работу над The Elder Scrolls VI, полноценный Fallout 5 не стоит ожидать ранее второй половины 2030-х годов. Однако в это время разработчики вполне могут выпустить ремейк любимых прошлых частей, как это недавно случилось с The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.