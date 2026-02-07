Звезда сериала Fallout ответил на теорию о том, что шоу - это Fallout 5

Актёр Уолтон Гоггинс, сыгравший Купера «Гуля» Говарда в сериале Fallout от Amazon, прокомментировал популярное среди фанатов предположение: может ли телевизионная адаптация фактически быть Fallout 5 или подводить к событиям будущей игры.

В разговоре с журналистами Гоггинс признал, что слышал подобные версии, но дал понять, что решения такого масштаба принимаются далеко не на его уровне.

«Некоторые фанаты спрашивают, можно ли считать сериал Fallout своеобразным Fallout 5. Но такие решения принимаю не я — это не в моей компетенции», — пояснил актёр.

При этом он подчеркнул, что авторы шоу внимательно отнеслись к наследию франшизы. По словам Гоггинса, команда проделала серьёзную работу с первоисточниками, однако история при этом остаётся самостоятельной.

«Создатели серьёзно подготовились. Они уважают первоисточник, но это не Fallout 1, 2 или 3 — это самостоятельная, оригинальная история во вселенной Fallout».

Интерес к этой теме подогревает и позиция Bethesda. Ранее Тодд Говард говорил, что будущая Fallout 5 будет существовать в мире, где события сериала уже произошли или происходят. Это оставляет простор для пересечений, но не делает шоу прямой заменой новой номерной части.

Впрочем, ждать продолжения игровой серии, похоже, придётся долго. До Fallout 5 студии ещё предстоит завершить поддержку Starfield и выпустить The Elder Scrolls 6. Так что ближайшие годы основным источником новых историй в Пустошах, вероятно, останется именно телевизионный проект.

Тем временем производство третьего сезона уже набирает обороты, и у сценаристов по-прежнему огромный пласт лора, из которого можно черпать идеи.