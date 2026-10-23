Аудитория Fallout 76 достигла 25 миллионов игроков

В рамках празднования Fallout Day 2026 компания Bethesda Game Studios объявила, что с момента релиза в Fallout 76 сыграло более 25 миллионов человек. На фоне этого достижения разработчики представили подробности бесплатного масштабного обновления World Pets, релиз которого на ПК, PlayStation и Xbox запланирован на 1 декабря 2026 года. Главным нововведением апдейта станет полноценная система спутников-животных, которые наконец-то покинут территорию лагеря и отправятся вместе с выжившими исследовать просторы Аппалачии.

Новая механика превратит питомцев в полноценных боевых товарищей, управляемых с помощью Пип-боя и радиального колеса команд. Игроки смогут приручать не только собак и кошек, но также мутировавших свиней и грозных Когтей Смерти. При этом боевая эффективность существ будет сбалансирована, чтобы пользователи выбирали компаньона по визуальным предпочтениям, а не ради цифр урона. Четвероногие спутники смогут повышать свой уровень до 200-го, помогать в сражениях и приносить уникальную пользу — от поиска стимуляторов до выслеживания легендарных врагов.

Параллельно разработчики обновят южный регион Скайлайн-Вэлли, где улучшат декорации и добавят контракты на охоту за головами, чтобы дать аудитории повод вернуться в эти земли. Вдобавок в честь праздника все, кто зайдет в игру до 1 ноября, смогут бесплатно забрать тематический набор Wasteland Wanderer во Atomic Shop.