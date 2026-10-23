Аудитория Fallout 76 достигла 25 миллионов игроков

В рамках празднования Fallout Day 2026 компания Bethesda Game Studios объявила, что с момента релиза в Fallout 76 сыграло более 25 миллионов человек. На фоне этого достижения разработчики представили подробности бесплатного масштабного обновления World Pets, релиз которого на ПК, PlayStation и Xbox запланирован на 1 декабря 2026 года. Главным нововведением апдейта станет полноценная система спутников-животных, которые наконец-то покинут территорию лагеря и отправятся вместе с выжившими исследовать просторы Аппалачии.
Новая механика превратит питомцев в полноценных боевых товарищей, управляемых с помощью Пип-боя и радиального колеса команд. Игроки смогут приручать не только собак и кошек, но также мутировавших свиней и грозных Когтей Смерти. При этом боевая эффективность существ будет сбалансирована, чтобы пользователи выбирали компаньона по визуальным предпочтениям, а не ради цифр урона. Четвероногие спутники смогут повышать свой уровень до 200-го, помогать в сражениях и приносить уникальную пользу — от поиска стимуляторов до выслеживания легендарных врагов.
Параллельно разработчики обновят южный регион Скайлайн-Вэлли, где улучшат декорации и добавят контракты на охоту за головами, чтобы дать аудитории повод вернуться в эти земли. Вдобавок в честь праздника все, кто зайдет в игру до 1 ноября, смогут бесплатно забрать тематический набор Wasteland Wanderer во Atomic Shop.
25 миллионов игроков, а самый прикол, что эти люди и я в том числе ожидают от (Беседки) новый (Фоллаут), а она упорно продолжает продавать скины в атомной лавке. И в (Беседке) явно не понимают, почему в их (76) люди играют и я там 1800 часов и более наиграл, но потом как-то начало надоедать и даже новые обновления уже в игру не завлекают.Да даже без всех этих новых обновлений. Игра уже стала хорошей,но главная причина, это то,что других новых(Фоллаутов) по сути нет и все очень ждут. Неужели бы вам не хотелось сыграть в новый (Фоллаут) или тот же онлайн-проект, но на новом движке? Да тот же (76) перевести бы на новый движок, это было бы шикарно. 8 лет игре уже.