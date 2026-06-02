Bethesda готовится перенести Fallout 76 на консоли Xbox Series и PS5

Bethesda объявила о скором старте публичного тестирования некстген-версий Fallout 76 для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Тестирование начнётся уже в июне, а доступ к сборкам получат все владельцы игры на консолях Xbox и PlayStation.
После завершения тестового периода разработчики планируют выпустить полноценное обновление летом 2026 года.
Игроков ждёт ряд технических улучшений для текущего поколения консолей:
- целевые 60 к/с на Xbox Series X|S, PS5 и PS5 Pro;
- увеличенная дальность прорисовки;
- улучшенные тени;
- поддержка 4K на Xbox Series X, Xbox One X и PS5 Pro;
- поддержка VRR на Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 и PS5 Pro.
При этом PS5 и PS4 Pro будут работать в разрешении 1440p, а консоли прошлого поколения сохранят поддержку 1080p.
Bethesda также пообещала поделиться дополнительными подробностями участия в тестировании в ближайшее время через официальные социальные сети.
еще есть мутанты?
Учитывая желания наверху ввести с сентября плату за трафик впн,нам скоро будет все равно что где выпускают
Самая лучшая новость июня
там и так было 4к 60фпс...очередной фэйковый патч от беседки