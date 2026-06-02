Bethesda готовится перенести Fallout 76 на консоли Xbox Series и PS5

Bethesda объявила о скором старте публичного тестирования некстген-версий Fallout 76 для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Тестирование начнётся уже в июне, а доступ к сборкам получат все владельцы игры на консолях Xbox и PlayStation.

После завершения тестового периода разработчики планируют выпустить полноценное обновление летом 2026 года.

Игроков ждёт ряд технических улучшений для текущего поколения консолей:

целевые 60 к/с на Xbox Series X|S, PS5 и PS5 Pro;

увеличенная дальность прорисовки;

улучшенные тени;

поддержка 4K на Xbox Series X, Xbox One X и PS5 Pro;

поддержка VRR на Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 и PS5 Pro.

При этом PS5 и PS4 Pro будут работать в разрешении 1440p, а консоли прошлого поколения сохранят поддержку 1080p.

Bethesda также пообещала поделиться дополнительными подробностями участия в тестировании в ближайшее время через официальные социальные сети.