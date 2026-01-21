Bethesda наводит порядок в Аппалачах: Fallout 76 получила крупный патч с исправлениями

Bethesda выпустила новое обновление для Fallout 76, сосредоточенное на устранении многочисленных ошибок, накопившихся за последнее время. Патч затрагивает ключевые элементы игры — от квестов и интерфейса до оружия, системы строительства и локализации.

Разработчики исправили проблемы с отображением косметических предметов на персонажах, а также устранили ряд недочётов в работе системы C.A.M.P. Обновление улучшает локализацию и корректирует работу маркеров в локациях, добавленных вместе с апдейтом «The Ghoul Within», что должно сделать навигацию и выполнение заданий более стабильными.

Отдельное внимание уделено сюжетным миссиям. В квесте «Insurrection» устранены задержки в анимации персонажей после приветствия, а в задании «Dirty Laundry» исправлены внезапная смена цели и другие ошибки, мешавшие прохождению. Также была решена проблема, из-за которой ростовщик в одном из квестов мог переставать озвучивать свои реплики.

Помимо этого, патч ликвидирует множество сбоев, возникавших при взаимодействии с предметами, в меню и в различных игровых ситуациях. Полный список изменений Bethesda опубликовала в официальном анонсе.