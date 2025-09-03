ЧАТ ИГРЫ
Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 1 619 оценок

Bethesda обновила Fallout 76: новый C.A.M.P. полностью меняет правила строительства

butcher69 butcher69

Bethesda Game Studios выпустила крупное обновление 62 для Fallout 76 под названием Rinnovamento C.A.M.P., и попробовать его можно уже сейчас. Патч полностью меняет систему строительства, делая её более гибкой и дружелюбной к игрокам.

Главное нововведение — ослабление ограничений на размещение объектов. Теперь стены можно ставить даже под полом, верхние этажи крепить прямо к стенам без обязательной лестницы, а часть объектов — свободно подвешивать в воздухе. То, что раньше требовало обязательного закрепления, теперь можно монтировать по желанию. Такой подход открывает простор для творчества и позволяет строить по-настоящему уникальные базы.

Не обошлось и без визуальных изменений. Мастерская 2.0 получила полностью обновлённый интерфейс, где акцент сделан на удобстве поиска и организации предметов. Теперь нужный элемент для C.A.M.P. найти значительно проще, что особенно оценят любители масштабного декора.

Обновление распространяется бесплатно и сопровождается праздничным трейлером, где демонстрируются ключевые новшества. А для игроков Bethesda подготовила конкурсы, в которых с 2 по 29 сентября можно показать свои лучшие строительные проекты и побороться за награды.

Таким образом, Fallout 76 продолжает эволюцию: сообщество давно просило упростить и расширить систему строительства — и Bethesda, наконец, реализовала эти идеи.

18
6
Комментарии: 6
saa0891

А нормальный ящик для хлама все также платный.

Destroited

Ну а как им еще лохов доить ? Если есть такие кто платит за ящик то найдутся и те кто будет и за любую хрень доиться.

qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Там теперь еще такой же для химии сделали

Aleksey Aleshka

Лучше бы убрали ограничение в прокачки. Замудохался менять билд под разные задачи и бросил игру

Драконий заглотус

Главное мебель купить в донатном магазинчике не забудьте.

Samson48

Конечно купим, домой же покупаем, в игре у нас то же виртуальный дом, коммуналку то же платим.

