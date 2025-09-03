Bethesda обновила Fallout 76: новый C.A.M.P. полностью меняет правила строительства

Bethesda Game Studios выпустила крупное обновление 62 для Fallout 76 под названием Rinnovamento C.A.M.P., и попробовать его можно уже сейчас. Патч полностью меняет систему строительства, делая её более гибкой и дружелюбной к игрокам.

Главное нововведение — ослабление ограничений на размещение объектов. Теперь стены можно ставить даже под полом, верхние этажи крепить прямо к стенам без обязательной лестницы, а часть объектов — свободно подвешивать в воздухе. То, что раньше требовало обязательного закрепления, теперь можно монтировать по желанию. Такой подход открывает простор для творчества и позволяет строить по-настоящему уникальные базы.

Не обошлось и без визуальных изменений. Мастерская 2.0 получила полностью обновлённый интерфейс, где акцент сделан на удобстве поиска и организации предметов. Теперь нужный элемент для C.A.M.P. найти значительно проще, что особенно оценят любители масштабного декора.

Обновление распространяется бесплатно и сопровождается праздничным трейлером, где демонстрируются ключевые новшества. А для игроков Bethesda подготовила конкурсы, в которых с 2 по 29 сентября можно показать свои лучшие строительные проекты и побороться за награды.

Таким образом, Fallout 76 продолжает эволюцию: сообщество давно просило упростить и расширить систему строительства — и Bethesda, наконец, реализовала эти идеи.