Bethesda объяснила важность обновления Infestations для Fallout 76

Уже 2 июня Fallout 76 получит крупное обновление Infestations, которое должно сделать исследование Аппалачии более интересным даже для опытных игроков. В Bethesda считают, что новый контент поможет вернуть внимание к десяткам забытых локаций, которые многие давно перестали посещать.

Ключевой особенностью обновления станет система временных захватов территорий. Различные точки на карте смогут оказываться под контролем супермутантов, роботов, Выжженных и других опасных противников. Игрокам предстоит объединяться, чтобы отбивать эти территории и получать награды за участие в событиях.

По словам креативного директора Джона Раша, разработчики хотели вдохнуть новую жизнь в уже существующие области мира.

«В игре много интересных мест, которые игроки посещают всего несколько раз, а затем практически забывают о них. Infestations позволяет взглянуть на такие локации по-новому и представить, что произойдет, если их захватят супермутанты, роботы или Выжженные», — рассказал Раш.

В Bethesda отмечают, что обновление является частью работы по развитию базовой карты Аппалачии. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на новых регионах, студия стремится сделать уже знакомые территории более насыщенными и разнообразными.

Помимо новой системы событий, Infestations добавит в игру четырёхзвёздочные легендарные модификации, расширит возможности рыбалки и внесёт ряд изменений в кооперативные механики.

При этом разработчики подтвердили, что у Fallout 76 впереди ещё немало крупного контента. По словам Раша, команда уже работает над новыми локациями, сюжетами и другими масштабными нововведениями для игры.