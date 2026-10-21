Bethesda отмечает Fallout Day бесплатными наградами и розыгрышами для фанатов серии

Bethesda досрочно запустила празднование Fallout Day 2026, подготовив для поклонников серии бесплатные внутриигровые предметы, конкурсы и тематические призы. Среди них — аксессуары в стиле Nuka-Cola и контроллеры Xbox Elite Series 2, оформленные под Pip-Boy. Основная дата праздника — 23 октября, однако первые активности уже стартовали.

В течение недели Bethesda планирует провести три розыгрыша. Участники смогут побороться за набор гаджетов Marshal Mallow, комплект аксессуаров по мотивам Nuka-Cola и специальные контроллеры Xbox. Точные условия и расписание всех конкурсов пока не раскрыты, поэтому разработчики советуют следить за официальными каналами.

Кроме того, компания запустила отдельный аккаунт @PlayFallout76, посвящённый новостям, обновлениям и событиям Fallout 76. Вместе с анонсом Bethesda показала новый арт, связанный с грядущим обновлением World Pets.

Праздник затронул и сами игры. В Fallout 76 можно бесплатно получить костюм Wasteland Wanderer, если войти в игру до 1 ноября 2026 года. В Fallout Shelter тем временем доступны ежедневные подарки: 21 октября игрокам выдают Mr. Handy, 22 октября — 10 Nuka-Cola Quantum, а 23 октября подготовлен более крупный набор из двух Lunchbox, Pet Carrier, Mr. Handy и 20 Nuka-Cola Quantum.

Дата Fallout Day отсылает к 23 октября 2077 года — дню начала ядерной войны во вселенной серии. В этом году Bethesda растянула празднование на несколько дней, объединив подарки для игроков с розыгрышами тематического мерча. При этом часть активностей ещё не раскрыта, так что поклонникам Fallout стоит следить за дальнейшими объявлениями.