Bethesda отметила 25 миллионов игроков в Fallout 76 поздравительным видеороликом

Недавно компания Bethesda объявила, что Fallout 76 достигла впечатляющего рубежа: в игру сыграли уже 25 миллионов человек. В честь этого события был выпущен видеоролик, в котором члены команды разработчиков благодарят сообщество за поддержку, сделавшую успех игры возможным.

Кроме того, студия подтвердила, что 1 декабря для Fallout 76 выйдет бесплатное обновление, которое усовершенствует систему питомцев. Апдейт получил название «World Pets»; подробности будут раскрыты ближе к дате его выхода.

Тем временем стало известно, что в Fallout 76 вскоре появится более мрачный контент. Креативный директор Джонатан Раш подтвердил это ещё в августе, а также рассказал о планах команды разработчиков по празднованию Хэллоуина в игре.

Серия Fallout, хотя и известна своим юмором, порой бывает довольно мрачной. Более того, именно благодаря акценту на комедийных элементах самые мрачные моменты франшизы ощущаются ещё острее. Однако пока неясно, какой именно мрачный контент появится в Fallout 76: это может быть как новый сюжет с гнетущей атмосферой или элементы хоррора — подобные тем, что встречались в однопользовательских частях серии, — так и просто ещё более жестокий игровой процесс.