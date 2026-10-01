Bethesda продолжит развивать C.A.M.P. в Fallout 76 - строительство получит новые возможности

C.A.M.P. останется одним из направлений, которым разработчики Fallout 76 планируют заниматься в будущем. Команда понимает, насколько важна система строительства для сообщества, поэтому рассматривает дальнейшие улучшения инструментов и возможностей создания собственных баз.

За время существования Fallout 76 C.A.M.P. превратился из простой системы строительства убежища в полноценный способ самовыражения игроков. Пользователи создают сложные дома, магазины и целые тематические локации, а разработчики продолжают добавлять новые предметы и функции.

При этом Bethesda не раскрыла полный список будущих изменений. В интервью команда говорила о желании продолжать развивать C.A.M.P., однако конкретные сроки и перечень новых инструментов пока не объявлены.

Таким образом, строительство в Fallout 76 не останется без внимания даже на фоне крупных обновлений вроде Raven Rock. Разработчики намерены постепенно расширять возможности C.A.M.P., хотя подробности следующих изменений пока держат в секрете.