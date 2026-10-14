Bethesda проведет Fallout Day 2026 в формате пятидневного марафона анонсов вместо привычного стрима

Издательство Bethesda официально раскрыло планы по празднованию Fallout Day 2026, значительно изменив привычную концепцию ивента. В этот раз организаторы решили полностью отказаться от проведения классической масштабной прямой трансляции. Вместо этого фанатов культовой вселенной ждет пятидневный марафон новостей, который пройдет с 19 по 23 октября 2026 года.

Вся ключевая информация будет публиковаться в виде ежедневных постов на официальных страницах франшизы в социальных сетях. В программе праздничных мероприятий заявлены тематические активности для фанатского сообщества, анонсы особых партнерских проектов, а также специальные материалы по уже вышедшим играм серии.

Главным событием ивента должен стать первый полноценный показ грядущего контентного обновления «Мировые питомцы» для мультиплеерного экшена Fallout 76. Разработчики обещают показать первые детали механики, однако подробности о масштабе грядущего апдейта пока держатся в секрете.

Пока остается неизвестным, готовит ли Bethesda другие крупные игровые анонсы или сюрпризы в рамках праздничной недели. Фанатам серии рекомендуют внимательно следить за обновлениями на официальных информационных ресурсах компании начиная с ближайшего понедельника.