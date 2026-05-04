Bethesda рассказала, почему Fallout 76 продолжает привлекать игроков спустя годы после релиза

Несмотря на противоречивый старт, Fallout 76 остается востребованной игрой и продолжает набирать новую аудиторию даже спустя почти десятилетие после выхода. Представители Bethesda Game Studios объясняют это сочетанием активной поддержки проекта и сильного сообщества игроков.

Игра, вышедшая в 2018 году, столкнулась с серьезной критикой: пользователи жаловались на технические проблемы, нехватку контента и общий отход от классической формулы одиночных RPG серии Fallout. Многие фанаты до сих пор воспринимают проект как «не тот самый Fallout» из-за его онлайн-ориентации.

Однако разработчики не оставили игру без внимания. В течение нескольких лет она получала крупные обновления, перерабатывающие основные механики и добавляющие новый контент. Постепенно это позволило изменить восприятие проекта и вернуть интерес игроков.

Креативный директор проекта Джон Раш отметил, что ключевую роль в успехе сыграло сообщество. По его словам, новые игроки часто приходят с ожиданием токсичной атмосферы, характерной для онлайн-игр, но сталкиваются с противоположным — дружелюбием, готовностью помогать и кооперативным стилем игры.

Сообщество активно участвует в жизни игры не только внутри самого мира, но и за его пределами. Игроки организуют благотворительные акции, тематические мероприятия и даже театральные постановки, используя игровые инструменты.

Дополнительным фактором роста популярности стала доступность игры через подписочные сервисы, а также регулярные акции и обновления. Разработчики продолжают расширять мир проекта, добавляя новые локации и события, что поддерживает интерес как у ветеранов, так и у новичков.