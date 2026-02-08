Bethesda всё ещё работает над кроссплеем для Fallout 76

Похоже, Bethesda ещё не отказалась от идеи кроссплатформенной игры для Fallout 76, учитывая, что, согласно недавнему интервью, команда всё ещё оценивает возможность внедрения этой функции, которую сообщество давно запрашивало.

Действительно, может показаться несколько анахроничным, что такая активная и поддерживаемая MMORPG, как Fallout 76, до сих пор не имеет кроссплатформенной игры, но игра была разработана без этой функции, и её ретроспективное включение оказалось довольно проблематичным, настолько, что она до сих пор не реализована.

Директор Джон Раш заявил:

Мы изучаем этот вопрос и попытаемся понять, что эта работа значит для нас. Это просто не входит в наши ближайшие планы, но мы знаем, что игроки этого хотят.

Проблема в том, что Fallout 76 был создан полностью без основы для поддержки кроссплатформенной игры, даже на более позднем этапе, и её добавление позже оказалось очень сложным по многим причинам.

Продюсер Билл ЛаКост добавил:

Это просто огромные технические препятствия, которые необходимо устранить до выпуска подобного обновления, в процессе фактической разработки. Поэтому придётся вернуться и адаптировать всю платформу под это, учитывая множество элементов, которые ищут игроки. Проблемы включают в себя права доступа, покупки аккаунтов и валюту.

Fallout 76 уже добилась огромного прогресса и развития за свою долгую историю, решив многие проблемы, возникшие на ранних этапах MMORPG, и достигнув на данный момент замечательного уровня насыщенности и масштабности. В декабре прошлого года вышло обновление Burning Springs с гулем из телесериала, а также появились нативные версии для PS5 и Xbox One.